Zjistěte klíčové informace o GG3 (GGX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:05:45 (UTC+8)
GG3 (GGX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GG3 (GGX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M
Historické maximum:
$ 0.1193
$ 0.1193$ 0.1193
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

Informace o GG3 (GGX)

GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.

Oficiální webové stránky:
https://gg3.org/
Bílá kniha:
https://docs.gg3.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7bedaA6e5f43e1d83d667CfE770252a32532369E

Tokenomika GG3 (GGX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GG3 (GGX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GGX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GGX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GGX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGGX!

