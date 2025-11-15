Více informací o DREAMCRAFT
Tokenomika pro DreamCraft (DREAMCRAFT)
DreamCraft (DREAMCRAFT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DreamCraft (DREAMCRAFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o DreamCraft (DREAMCRAFT)
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
Tokenomika DreamCraft (DREAMCRAFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DreamCraft (DREAMCRAFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DREAMCRAFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DREAMCRAFT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DREAMCRAFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDREAMCRAFT!
Jak nakupovat DREAMCRAFT
Chtěli byste si přidat DreamCraft (DREAMCRAFT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DREAMCRAFT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro DreamCraft (DREAMCRAFT)
Analýza historie cen DREAMCRAFT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny DREAMCRAFT
Chcete vědět, kam může DREAMCRAFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DREAMCRAFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
