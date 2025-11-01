BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GG3 je 0.0044 USD. Sledujte aktualizace cen GGX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGX.Dnešní aktuální cena GG3 je 0.0044 USD. Sledujte aktualizace cen GGX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGX.

Více informací o GGX

Informace o ceně GGX

Co je to GGX

Bílá kniha pro GGX

Oficiální webové stránky GGX

Tokenomika pro GGX

Předpověď cen GGX

Historie GGX

Průvodce nákupem (GGX)

Převodník GGX na fiat měnu

GGX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GG3

Kurz GG3(GGX)

Aktuální cena 1 GGX na USD

$0.0044
$0.0044$0.0044
-0.67%1D
USD
Graf aktuální ceny GG3 (GGX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:01 (UTC+8)

Informace o ceně GG3 (GGX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437
Nejnižší za 24 h
$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437

$ 0.0046
$ 0.0046$ 0.0046

--
----

--
----

0.00%

-0.67%

-28.34%

-28.34%

Cena GG3 (GGX) v reálném čase je $ 0.0044. Za posledních 24 hodin se GGX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00437 do maxima $ 0.0046, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GGX v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GGX se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.67% a za posledních 7 dní o -28.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GG3 (GGX)

--
----

$ 32.13K
$ 32.13K$ 32.13K

$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace GG3 je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 32.13K. Objem v oběhu GGX je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.40M.

Historie cen v USD pro GG3 (GGX)

Sledujte změny cen GG3 pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000297-0.67%
30 dní$ -0.00628-58.81%
60 dní$ -0.01748-79.90%
90 dní$ -0.00985-69.13%
Změna ceny GG3 dnes

Dnes zaznamenal GGX změnu o $ -0.0000297 (-0.67%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GG3 za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00628 (-58.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GG3 za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GGX ke změně o $ -0.01748 (-79.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GG3 za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00985 (-69.13%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GG3 (GGX)?

Podívejte se na stránku Historie cen GG3.

Co je GG3 (GGX)

GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.

GG3 je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GG3 investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GGXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GG3 na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GG3 a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GG3 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GG3 (GGX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GG3 (GGX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GG3.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GG3!

Tokenomika pro GG3 (GGX)

Pochopení tokenomiky GG3 (GGX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GGX hned teď!

Jak nakupovat GG3 (GGX)

Snažíte se zjistit, jak koupit GG3? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GG3 podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GGX na místní měny

1 GG3(GGX) na VND
115.786
1 GG3(GGX) na AUD
A$0.006688
1 GG3(GGX) na GBP
0.003344
1 GG3(GGX) na EUR
0.003784
1 GG3(GGX) na USD
$0.0044
1 GG3(GGX) na MYR
RM0.018436
1 GG3(GGX) na TRY
0.184932
1 GG3(GGX) na JPY
¥0.6732
1 GG3(GGX) na ARS
ARS$6.330896
1 GG3(GGX) na RUB
0.353716
1 GG3(GGX) na INR
0.390896
1 GG3(GGX) na IDR
Rp73.333304
1 GG3(GGX) na PHP
0.258236
1 GG3(GGX) na EGP
￡E.0.20702
1 GG3(GGX) na BRL
R$0.023628
1 GG3(GGX) na CAD
C$0.00616
1 GG3(GGX) na BDT
0.538208
1 GG3(GGX) na NGN
6.367548
1 GG3(GGX) na COP
$16.92306
1 GG3(GGX) na ZAR
R.0.07634
1 GG3(GGX) na UAH
0.18458
1 GG3(GGX) na TZS
T.Sh.10.83742
1 GG3(GGX) na VES
Bs0.9724
1 GG3(GGX) na CLP
$4.1448
1 GG3(GGX) na PKR
Rs1.235916
1 GG3(GGX) na KZT
2.331736
1 GG3(GGX) na THB
฿0.141768
1 GG3(GGX) na TWD
NT$0.135476
1 GG3(GGX) na AED
د.إ0.016148
1 GG3(GGX) na CHF
Fr0.00352
1 GG3(GGX) na HKD
HK$0.034188
1 GG3(GGX) na AMD
֏1.68388
1 GG3(GGX) na MAD
.د.م0.0407
1 GG3(GGX) na MXN
$0.081664
1 GG3(GGX) na SAR
ريال0.0165
1 GG3(GGX) na ETB
Br0.678568
1 GG3(GGX) na KES
KSh0.568436
1 GG3(GGX) na JOD
د.أ0.0031196
1 GG3(GGX) na PLN
0.016192
1 GG3(GGX) na RON
лв0.019404
1 GG3(GGX) na SEK
kr0.041712
1 GG3(GGX) na BGN
лв0.007436
1 GG3(GGX) na HUF
Ft1.480468
1 GG3(GGX) na CZK
0.092796
1 GG3(GGX) na KWD
د.ك0.0013464
1 GG3(GGX) na ILS
0.0143
1 GG3(GGX) na BOB
Bs0.030404
1 GG3(GGX) na AZN
0.00748
1 GG3(GGX) na TJS
SM0.040524
1 GG3(GGX) na GEL
0.011924
1 GG3(GGX) na AOA
Kz4.032996
1 GG3(GGX) na BHD
.د.ب0.0016544
1 GG3(GGX) na BMD
$0.0044
1 GG3(GGX) na DKK
kr0.028468
1 GG3(GGX) na HNL
L0.115808
1 GG3(GGX) na MUR
0.201256
1 GG3(GGX) na NAD
$0.076032
1 GG3(GGX) na NOK
kr0.044528
1 GG3(GGX) na NZD
$0.007656
1 GG3(GGX) na PAB
B/.0.0044
1 GG3(GGX) na PGK
K0.018524
1 GG3(GGX) na QAR
ر.ق0.016016
1 GG3(GGX) na RSD
дин.0.446952
1 GG3(GGX) na UZS
soʻm53.012036
1 GG3(GGX) na ALL
L0.368764
1 GG3(GGX) na ANG
ƒ0.007876
1 GG3(GGX) na AWG
ƒ0.007876
1 GG3(GGX) na BBD
$0.0088
1 GG3(GGX) na BAM
KM0.007392
1 GG3(GGX) na BIF
Fr13.0152
1 GG3(GGX) na BND
$0.00572
1 GG3(GGX) na BSD
$0.0044
1 GG3(GGX) na JMD
$0.706904
1 GG3(GGX) na KHR
17.670664
1 GG3(GGX) na KMF
Fr1.8744
1 GG3(GGX) na LAK
95.652172
1 GG3(GGX) na LKR
රු1.341032
1 GG3(GGX) na MDL
L0.07436
1 GG3(GGX) na MGA
Ar19.8198
1 GG3(GGX) na MOP
P0.035244
1 GG3(GGX) na MVR
0.06732
1 GG3(GGX) na MWK
MK7.638884
1 GG3(GGX) na MZN
MT0.28116
1 GG3(GGX) na NPR
रु0.624712
1 GG3(GGX) na PYG
31.2048
1 GG3(GGX) na RWF
Fr6.3932
1 GG3(GGX) na SBD
$0.036212
1 GG3(GGX) na SCR
0.060104
1 GG3(GGX) na SRD
$0.1694
1 GG3(GGX) na SVC
$0.0385
1 GG3(GGX) na SZL
L0.07634
1 GG3(GGX) na TMT
m0.0154
1 GG3(GGX) na TND
د.ت0.0129228
1 GG3(GGX) na TTD
$0.029788
1 GG3(GGX) na UGX
Sh15.3296
1 GG3(GGX) na XAF
Fr2.486
1 GG3(GGX) na XCD
$0.01188
1 GG3(GGX) na XOF
Fr2.486
1 GG3(GGX) na XPF
Fr0.4488
1 GG3(GGX) na BWP
P0.059136
1 GG3(GGX) na BZD
$0.008844
1 GG3(GGX) na CVE
$0.420156
1 GG3(GGX) na DJF
Fr0.7788
1 GG3(GGX) na DOP
$0.281996
1 GG3(GGX) na DZD
د.ج0.571912
1 GG3(GGX) na FJD
$0.009944
1 GG3(GGX) na GNF
Fr38.258
1 GG3(GGX) na GTQ
Q0.033748
1 GG3(GGX) na GYD
$0.921448
1 GG3(GGX) na ISK
kr0.55

Zdroj GG3

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GG3, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka GG3
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GG3

Jakou hodnotu má dnes GG3 (GGX)?
Aktuální cena GGX v USD je 0.0044 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GGX v USD?
Aktuální cena GGX v USD je $ 0.0044. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GG3?
Tržní kapitalizace GGX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GGX v oběhu?
Objem GGX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GGX?
GGX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GGX?
GGX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GGX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GGX je $ 32.13K USD.
Dosáhne GGX letos vyšší ceny?
GGX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGGX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GG3 (GGX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GGX na USD

Částka

GGX
GGX
USD
USD

1 GGX = 0.0044 USD

Obchodujte GGX

GGX/USDT
$0.0044
$0.0044$0.0044
-0.67%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,974.37
$109,974.37$109,974.37

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.18
$3,854.18$3,854.18

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02503
$0.02503$0.02503

-22.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.38
$185.38$185.38

-1.47%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.18
$3,854.18$3,854.18

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,974.37
$109,974.37$109,974.37

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.38
$185.38$185.38

-1.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4994
$2.4994$2.4994

-0.97%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.30
$1,085.30$1,085.30

+0.08%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000555
$0.000555$0.000555

+177.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20947
$0.20947$0.20947

+50.49%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004638
$0.0004638$0.0004638

+44.17%