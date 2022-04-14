Tokenomika pro Gelato Network (GEL)

Tokenomika pro Gelato Network (GEL)

Zjistěte klíčové informace o Gelato Network (GEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Oficiální webové stránky:
https://gelato.network/
Bílá kniha:
https://docs.gelato.network/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gelato Network (GEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.63M
$ 18.63M$ 18.63M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 263.05M
$ 263.05M$ 263.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 4.4999
$ 4.4999$ 4.4999
Historické minimum:
$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824
Aktuální cena:
$ 0.07082
$ 0.07082$ 0.07082

Tokenomika Gelato Network (GEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gelato Network (GEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGEL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.