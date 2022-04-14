Tokenomika pro Galaxis (GALAXIS)

Zjistěte klíčové informace o Galaxis (GALAXIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Galaxis (GALAXIS)

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Oficiální webové stránky:
https://galaxis.xyz
Bílá kniha:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Galaxis (GALAXIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.02M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.43B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.97M
Historické maximum:
$ 0.0055375
Historické minimum:
$ 0.000234462500348587
Aktuální cena:
$ 0.0002972
Tokenomika Galaxis (GALAXIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Galaxis (GALAXIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GALAXIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GALAXIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GALAXIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGALAXIS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.