Tokenomika pro Gaia (GAIA)

Zjistěte klíčové informace o Gaia (GAIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Oficiální webové stránky:
https://www.gaianet.ai/
Bílá kniha:
https://docs.gaianet.ai/litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81

Gaia (GAIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gaia (GAIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 170.00M
$ 170.00M$ 170.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 72.59M
$ 72.59M$ 72.59M
Historické maximum:
$ 0.157
$ 0.157$ 0.157
Historické minimum:
$ 0.03931568467223474
$ 0.03931568467223474$ 0.03931568467223474
Aktuální cena:
$ 0.07259
$ 0.07259$ 0.07259

Tokenomika Gaia (GAIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gaia (GAIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GAIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GAIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GAIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAIA!

Jak nakupovat GAIA

Chtěli byste si přidat Gaia (GAIA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GAIA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Gaia (GAIA)

Analýza historie cen GAIA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GAIA

Chcete vědět, kam může GAIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.