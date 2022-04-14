Tokenomika pro FimarkCoin (FMC)

Tokenomika pro FimarkCoin (FMC)

Zjistěte klíčové informace o FimarkCoin (FMC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o FimarkCoin (FMC)

FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.

Oficiální webové stránky:
https://fimarkcoin.com/
Bílá kniha:
https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2

FimarkCoin (FMC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FimarkCoin (FMC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 128.32B
$ 128.32B$ 128.32B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.41M
$ 19.41M$ 19.41M
Historické maximum:
$ 0.0027308
$ 0.0027308$ 0.0027308
Historické minimum:
$ 0.000154885329233886
$ 0.000154885329233886$ 0.000154885329233886
Aktuální cena:
$ 0.0001513
$ 0.0001513$ 0.0001513

Tokenomika FimarkCoin (FMC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FimarkCoin (FMC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FMC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FMC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FMC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFMC!

Jak nakupovat FMC

Chtěli byste si přidat FimarkCoin (FMC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FMC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FimarkCoin (FMC)

Analýza historie cen FMC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FMC

Chcete vědět, kam může FMC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FMC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.