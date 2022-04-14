Tokenomika pro Fly Trade (FLY)

Zjistěte klíčové informace o Fly Trade (FLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Oficiální webové stránky:
https://www.fly.trade/
Bílá kniha:
https://docs.fly.trade/
Block Explorer:
https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f

Fly Trade (FLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fly Trade (FLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.11M
$ 1.11M
Celkový objem:
$ 137.50M
$ 137.50M
Objem v oběhu:
$ 12.63M
$ 12.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.06M
$ 12.06M
Historické maximum:
$ 0.9093
$ 0.9093
Historické minimum:
$ 0.08209888872943484
$ 0.08209888872943484
Aktuální cena:
$ 0.08773
$ 0.08773

Tokenomika Fly Trade (FLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fly Trade (FLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.