Tokenomika pro FLOKI (FLOKI)

Zjistěte klíčové informace o FLOKI (FLOKI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o FLOKI (FLOKI)

Meme mince s využitím pomocí herního metaversu NFT, tržiště NFT a merchandise a platformy pro vzdělávání v oblasti kryptoměn. Inspirací bylo jméno psa Elona Muska a partnerství s jeho bratrem Kimbalem Muskem. Cílem FLOKI je stát se top 10 kryptoměnovým projektem a de facto lídrem v odvětví herních NFT.

Oficiální webové stránky:
https://floki.com/
Bílá kniha:
https://docs.floki.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e

FLOKI (FLOKI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FLOKI (FLOKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.13B
$ 1.13B
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 9.54T
$ 9.54T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.000359
$ 0.000359
Historické minimum:
$ 0.00000002
$ 0.00000002
Aktuální cena:
$ 0.00011861
$ 0.00011861

Hloubková struktura tokenu FLOKI (FLOKI)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů FLOKI. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.

1. Issuance Mechanism

ParameterDetails
Total Supply10,000,000,000,000 FLOKI
Initial Issuance100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
DistributionCommunity airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
  • All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
  • The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.

2. Allocation Mechanism

Allocation CategoryDetails
Community100% of tokens allocated to the community
Staking Program~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
Staking RewardsStakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
TreasuryReceives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
Burn Mechanisms25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
  • No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
  • Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.

3. Usage and Incentive Mechanisms

MechanismDescription
Medium of ExchangeUsed for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
StakingUsers can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
Transaction Tax0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
Deflationary Burns25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
Early Unstaking PenaltyUnstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
GovernanceFLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
In-Game UtilityRequired to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps

4. Locking and Unlocking Mechanisms

MechanismDetails
Staking LockUsers can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
Early Unstaking Penalty3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
Circulating SupplyAs of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
Unlocking ScheduleNo vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early

5. Tokenomics Table

FeatureDetails
Total Supply10,000,000,000,000 FLOKI
Initial Circulating100% at TGE (June 21, 2021)
StakingUp to 25% of supply locked for up to 4 years
Staking RewardsPaid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
Transaction Tax0.3% on every buy/sell, sent to treasury
Burn Mechanisms25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
Early Unstaking Penalty5-20% (burned) depending on lock duration
GovernanceOff-chain via Snapshot
UtilityPayments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more

6. Additional Notes

  • Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
  • No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
  • Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.

7. Circulating Supply Trend

  • The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
  • As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.

8. Summary Table

CategoryMechanism/Detail
Issuance100% at TGE, no ongoing emissions
AllocationCommunity, staking, treasury, burns
UsagePayments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
IncentivesStaking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
LockingStaking (3-48 months), up to 25% of supply locked
UnlockingUser-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply

In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.

Tokenomika FLOKI (FLOKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FLOKI (FLOKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FLOKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FLOKI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FLOKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLOKI!

Jak nakupovat FLOKI

Chtěli byste si přidat FLOKI (FLOKI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FLOKI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FLOKI (FLOKI)

Analýza historie cen FLOKI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FLOKI

Chcete vědět, kam může FLOKI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLOKI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.