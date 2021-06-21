Tokenomika pro FLOKI (FLOKI)
Informace o FLOKI (FLOKI)
Meme mince s využitím pomocí herního metaversu NFT, tržiště NFT a merchandise a platformy pro vzdělávání v oblasti kryptoměn. Inspirací bylo jméno psa Elona Muska a partnerství s jeho bratrem Kimbalem Muskem. Cílem FLOKI je stát se top 10 kryptoměnovým projektem a de facto lídrem v odvětví herních NFT.
FLOKI (FLOKI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FLOKI (FLOKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu FLOKI (FLOKI)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů FLOKI. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Issuance
|100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
|Distribution
|Community airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
- All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
- The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Community
|100% of tokens allocated to the community
|Staking Program
|~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
|Staking Rewards
|Stakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
|Treasury
|Receives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
- No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
- Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.
3. Usage and Incentive Mechanisms
|Mechanism
|Description
|Medium of Exchange
|Used for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
|Staking
|Users can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
|Transaction Tax
|0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
|Deflationary Burns
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|Unstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
|Governance
|FLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
|In-Game Utility
|Required to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps
4. Locking and Unlocking Mechanisms
|Mechanism
|Details
|Staking Lock
|Users can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
|Early Unstaking Penalty
|3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
|Circulating Supply
|As of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
|Unlocking Schedule
|No vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early
5. Tokenomics Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Circulating
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Staking
|Up to 25% of supply locked for up to 4 years
|Staking Rewards
|Paid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
|Transaction Tax
|0.3% on every buy/sell, sent to treasury
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|5-20% (burned) depending on lock duration
|Governance
|Off-chain via Snapshot
|Utility
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more
6. Additional Notes
- Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
- No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
- Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.
7. Circulating Supply Trend
- The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
- As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.
8. Summary Table
|Category
|Mechanism/Detail
|Issuance
|100% at TGE, no ongoing emissions
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
|Locking
|Staking (3-48 months), up to 25% of supply locked
|Unlocking
|User-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply
In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.
Tokenomika FLOKI (FLOKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FLOKI (FLOKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FLOKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FLOKI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FLOKI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFLOKI!
Jak nakupovat FLOKI
Chtěli byste si přidat FLOKI (FLOKI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FLOKI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro FLOKI (FLOKI)
Analýza historie cen FLOKI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny FLOKI
Chcete vědět, kam může FLOKI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FLOKI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit FLOKI (FLOKI)
Částka
1 FLOKI = 0.00011861 USD