Tokenomika pro Step App (FITFI)

Zjistěte klíčové informace o Step App (FITFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Oficiální webové stránky:
https://step.app/
Block Explorer:
https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6

Step App (FITFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Step App (FITFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 4.01B
$ 4.01B$ 4.01B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.7339
$ 0.7339$ 0.7339
Historické minimum:
$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116$ 0.001298148359450116
Aktuální cena:
$ 0.001573
$ 0.001573$ 0.001573

Tokenomika Step App (FITFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Step App (FITFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FITFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FITFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FITFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFITFI!

Jak nakupovat FITFI

Chtěli byste si přidat Step App (FITFI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FITFI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Step App (FITFI)

Analýza historie cen FITFI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FITFI

Chcete vědět, kam může FITFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FITFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.