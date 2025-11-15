Tokenomika pro EVAA Protocol (EVAA)

Tokenomika pro EVAA Protocol (EVAA)

Zjistěte klíčové informace o EVAA Protocol (EVAA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:23:09 (UTC+8)
EVAA Protocol (EVAA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EVAA Protocol (EVAA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.02M
Celkový objem:
$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 6.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.60M
Historické maximum:
$ 13.706
Historické minimum:
$ 1.4583095338977914
Aktuální cena:
$ 1.212
Informace o EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Oficiální webové stránky:
https://evaa.finance/
Bílá kniha:
https://evaa.gitbook.io/intro
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaa036928c9c0Df07d525B55ea8EE690Bb5a628C1

Tokenomika EVAA Protocol (EVAA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EVAA Protocol (EVAA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EVAA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EVAA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EVAA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEVAA!

Jak nakupovat EVAA

Chtěli byste si přidat EVAA Protocol (EVAA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EVAA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro EVAA Protocol (EVAA)

Analýza historie cen EVAA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EVAA

Chcete vědět, kam může EVAA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EVAA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

