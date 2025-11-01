BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena EVAA Protocol je 8.888 USD. Sledujte aktualizace cen EVAA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVAA.Dnešní aktuální cena EVAA Protocol je 8.888 USD. Sledujte aktualizace cen EVAA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EVAA.

Více informací o EVAA

Informace o ceně EVAA

Co je to EVAA

Bílá kniha pro EVAA

Oficiální webové stránky EVAA

Tokenomika pro EVAA

Předpověď cen EVAA

Historie EVAA

Průvodce nákupem (EVAA)

Převodník EVAA na fiat měnu

EVAA Spot

EVAA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo EVAA Protocol

Kurz EVAA Protocol(EVAA)

Aktuální cena 1 EVAA na USD

$8.896
$8.896$8.896
-8.87%1D
USD
Graf aktuální ceny EVAA Protocol (EVAA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:41:09 (UTC+8)

Informace o ceně EVAA Protocol (EVAA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 8.457
$ 8.457$ 8.457
Nejnižší za 24 h
$ 10.542
$ 10.542$ 10.542
Nejvyšší za 24 h

$ 8.457
$ 8.457$ 8.457

$ 10.542
$ 10.542$ 10.542

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+1.63%

-8.87%

-24.77%

-24.77%

Cena EVAA Protocol (EVAA) v reálném čase je $ 8.888. Za posledních 24 hodin se EVAA obchodoval v rozmezí od minima $ 8.457 do maxima $ 10.542, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EVAA v historii je $ 13.61297177645488, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.4583095338977914.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EVAA se za poslední hodinu změnila o +1.63%, za 24 hodin o -8.87% a za posledních 7 dní o -24.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu EVAA Protocol (EVAA)

No.430

$ 58.82M
$ 58.82M$ 58.82M

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 444.40M
$ 444.40M$ 444.40M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace EVAA Protocol je $ 58.82M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.29M. Objem v oběhu EVAA je 6.62M, přičemž celková zásoba je 50000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 444.40M.

Historie cen v USD pro EVAA Protocol (EVAA)

Sledujte změny cen EVAA Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.86588-8.87%
30 dní$ +6.888+344.40%
60 dní$ +6.888+344.40%
90 dní$ +6.888+344.40%
Změna ceny EVAA Protocol dnes

Dnes zaznamenal EVAA změnu o $ -0.86588 (-8.87%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny EVAA Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +6.888 (+344.40%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny EVAA Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u EVAA ke změně o $ +6.888 (+344.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny EVAA Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +6.888 (+344.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům EVAA Protocol (EVAA)?

Podívejte se na stránku Historie cen EVAA Protocol.

Co je EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich EVAA Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu EVAAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o EVAA Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na EVAA Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny EVAA Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít EVAA Protocol (EVAA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva EVAA Protocol (EVAA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro EVAA Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny EVAA Protocol!

Tokenomika pro EVAA Protocol (EVAA)

Pochopení tokenomiky EVAA Protocol (EVAA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EVAA hned teď!

Jak nakupovat EVAA Protocol (EVAA)

Snažíte se zjistit, jak koupit EVAA Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit EVAA Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

EVAA na místní měny

1 EVAA Protocol(EVAA) na VND
233,887.72
1 EVAA Protocol(EVAA) na AUD
A$13.50976
1 EVAA Protocol(EVAA) na GBP
6.75488
1 EVAA Protocol(EVAA) na EUR
7.64368
1 EVAA Protocol(EVAA) na USD
$8.888
1 EVAA Protocol(EVAA) na MYR
RM37.24072
1 EVAA Protocol(EVAA) na TRY
373.56264
1 EVAA Protocol(EVAA) na JPY
¥1,368.752
1 EVAA Protocol(EVAA) na ARS
ARS$12,751.79136
1 EVAA Protocol(EVAA) na RUB
714.50632
1 EVAA Protocol(EVAA) na INR
788.98776
1 EVAA Protocol(EVAA) na IDR
Rp148,133.27408
1 EVAA Protocol(EVAA) na PHP
521.63672
1 EVAA Protocol(EVAA) na EGP
￡E.418.53592
1 EVAA Protocol(EVAA) na BRL
R$47.72856
1 EVAA Protocol(EVAA) na CAD
C$12.4432
1 EVAA Protocol(EVAA) na BDT
1,087.18016
1 EVAA Protocol(EVAA) na NGN
12,843.87104
1 EVAA Protocol(EVAA) na COP
$34,184.5812
1 EVAA Protocol(EVAA) na ZAR
R.154.2068
1 EVAA Protocol(EVAA) na UAH
372.8516
1 EVAA Protocol(EVAA) na TZS
T.Sh.21,784.31024
1 EVAA Protocol(EVAA) na VES
Bs1,964.248
1 EVAA Protocol(EVAA) na CLP
$8,372.496
1 EVAA Protocol(EVAA) na PKR
Rs2,509.9712
1 EVAA Protocol(EVAA) na KZT
4,692.68624
1 EVAA Protocol(EVAA) na THB
฿286.37136
1 EVAA Protocol(EVAA) na TWD
NT$273.66152
1 EVAA Protocol(EVAA) na AED
د.إ32.61896
1 EVAA Protocol(EVAA) na CHF
Fr7.1104
1 EVAA Protocol(EVAA) na HKD
HK$69.05976
1 EVAA Protocol(EVAA) na AMD
֏3,389.70544
1 EVAA Protocol(EVAA) na MAD
.د.م82.03624
1 EVAA Protocol(EVAA) na MXN
$164.96128
1 EVAA Protocol(EVAA) na SAR
ريال33.33
1 EVAA Protocol(EVAA) na ETB
Br1,365.46344
1 EVAA Protocol(EVAA) na KES
KSh1,145.12992
1 EVAA Protocol(EVAA) na JOD
د.أ6.301592
1 EVAA Protocol(EVAA) na PLN
32.70784
1 EVAA Protocol(EVAA) na RON
лв39.19608
1 EVAA Protocol(EVAA) na SEK
kr84.25824
1 EVAA Protocol(EVAA) na BGN
лв14.93184
1 EVAA Protocol(EVAA) na HUF
Ft2,990.54536
1 EVAA Protocol(EVAA) na CZK
187.44792
1 EVAA Protocol(EVAA) na KWD
د.ك2.719728
1 EVAA Protocol(EVAA) na ILS
28.886
1 EVAA Protocol(EVAA) na BOB
Bs61.41608
1 EVAA Protocol(EVAA) na AZN
15.1096
1 EVAA Protocol(EVAA) na TJS
SM81.59184
1 EVAA Protocol(EVAA) na GEL
24.08648
1 EVAA Protocol(EVAA) na AOA
Kz8,146.65192
1 EVAA Protocol(EVAA) na BHD
.د.ب3.333
1 EVAA Protocol(EVAA) na BMD
$8.888
1 EVAA Protocol(EVAA) na DKK
kr57.50536
1 EVAA Protocol(EVAA) na HNL
L233.04336
1 EVAA Protocol(EVAA) na MUR
406.53712
1 EVAA Protocol(EVAA) na NAD
$153.67352
1 EVAA Protocol(EVAA) na NOK
kr89.94656
1 EVAA Protocol(EVAA) na NZD
$15.46512
1 EVAA Protocol(EVAA) na PAB
B/.8.888
1 EVAA Protocol(EVAA) na PGK
K37.3296
1 EVAA Protocol(EVAA) na QAR
ر.ق32.26344
1 EVAA Protocol(EVAA) na RSD
дин.902.84304
1 EVAA Protocol(EVAA) na UZS
soʻm105,809.50688
1 EVAA Protocol(EVAA) na ALL
L742.05912
1 EVAA Protocol(EVAA) na ANG
ƒ15.90952
1 EVAA Protocol(EVAA) na AWG
ƒ15.90952
1 EVAA Protocol(EVAA) na BBD
$17.776
1 EVAA Protocol(EVAA) na BAM
KM14.93184
1 EVAA Protocol(EVAA) na BIF
Fr25,979.624
1 EVAA Protocol(EVAA) na BND
$11.46552
1 EVAA Protocol(EVAA) na BSD
$8.888
1 EVAA Protocol(EVAA) na JMD
$1,422.5244
1 EVAA Protocol(EVAA) na KHR
35,552
1 EVAA Protocol(EVAA) na KMF
Fr3,786.288
1 EVAA Protocol(EVAA) na LAK
193,217.38744
1 EVAA Protocol(EVAA) na LKR
රු2,698.21904
1 EVAA Protocol(EVAA) na MDL
L150.82936
1 EVAA Protocol(EVAA) na MGA
Ar39,856.4584
1 EVAA Protocol(EVAA) na MOP
P71.19288
1 EVAA Protocol(EVAA) na MVR
135.9864
1 EVAA Protocol(EVAA) na MWK
MK15,377.1288
1 EVAA Protocol(EVAA) na MZN
MT567.9432
1 EVAA Protocol(EVAA) na NPR
रु1,257.11872
1 EVAA Protocol(EVAA) na PYG
63,033.696
1 EVAA Protocol(EVAA) na RWF
Fr12,914.264
1 EVAA Protocol(EVAA) na SBD
$73.14824
1 EVAA Protocol(EVAA) na SCR
121.41008
1 EVAA Protocol(EVAA) na SRD
$342.188
1 EVAA Protocol(EVAA) na SVC
$77.77
1 EVAA Protocol(EVAA) na SZL
L153.67352
1 EVAA Protocol(EVAA) na TMT
m31.108
1 EVAA Protocol(EVAA) na TND
د.ت26.166272
1 EVAA Protocol(EVAA) na TTD
$60.17176
1 EVAA Protocol(EVAA) na UGX
Sh30,859.136
1 EVAA Protocol(EVAA) na XAF
Fr5,021.72
1 EVAA Protocol(EVAA) na XCD
$23.9976
1 EVAA Protocol(EVAA) na XOF
Fr5,021.72
1 EVAA Protocol(EVAA) na XPF
Fr906.576
1 EVAA Protocol(EVAA) na BWP
P119.01032
1 EVAA Protocol(EVAA) na BZD
$17.86488
1 EVAA Protocol(EVAA) na CVE
$844.8044
1 EVAA Protocol(EVAA) na DJF
Fr1,573.176
1 EVAA Protocol(EVAA) na DOP
$569.36528
1 EVAA Protocol(EVAA) na DZD
د.ج1,155.17336
1 EVAA Protocol(EVAA) na FJD
$20.08688
1 EVAA Protocol(EVAA) na GNF
Fr76,614.56
1 EVAA Protocol(EVAA) na GTQ
Q67.90432
1 EVAA Protocol(EVAA) na GYD
$1,861.32496
1 EVAA Protocol(EVAA) na ISK
kr1,102.112

Zdroj EVAA Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s EVAA Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka EVAA Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně EVAA Protocol

Jakou hodnotu má dnes EVAA Protocol (EVAA)?
Aktuální cena EVAA v USD je 8.888 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EVAA v USD?
Aktuální cena EVAA v USD je $ 8.888. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace EVAA Protocol?
Tržní kapitalizace EVAA je $ 58.82M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EVAA v oběhu?
Objem EVAA v oběhu je 6.62M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EVAA?
EVAA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 13.61297177645488 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EVAA?
EVAA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.4583095338977914 USD.
Jaký je objem obchodování EVAA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EVAA je $ 1.29M USD.
Dosáhne EVAA letos vyšší ceny?
EVAA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEVAA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:41:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se EVAA Protocol (EVAA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod EVAA na USD

Částka

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 8.888 USD

Obchodujte EVAA

EVAA/USDT
$8.896
$8.896$8.896
-8.87%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,096.46
$110,096.46$110,096.46

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.37
$3,859.37$3,859.37

-0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02488
$0.02488$0.02488

-22.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.37
$3,859.37$3,859.37

-0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,096.46
$110,096.46$110,096.46

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-1.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.81
$1,085.81$1,085.81

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000440
$0.000440$0.000440

+120.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000090
$0.00000090$0.00000090

+40.62%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.263
$20.263$20.263

+57.51%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030030
$0.0030030$0.0030030

+53.05%