Tokenomika pro StablR Euro (EURR)

Zjistěte klíčové informace o StablR Euro (EURR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:04:33 (UTC+8)
USD

StablR Euro (EURR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StablR Euro (EURR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.81M
$ 13.81M
Celkový objem:
$ 11.88M
$ 11.88M
Objem v oběhu:
$ 11.88M
$ 11.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.81M
$ 13.81M
Historické maximum:
$ 2.015
$ 2.015
Historické minimum:
$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662
Aktuální cena:
$ 1.162
$ 1.162

Informace o StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Oficiální webové stránky:
https://www.stablr.com
Bílá kniha:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenomika StablR Euro (EURR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro StablR Euro (EURR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EURR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EURR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EURR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEURR!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim