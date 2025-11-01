BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena StablR Euro je 1.138 USD. Sledujte aktualizace cen EURR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EURR.Dnešní aktuální cena StablR Euro je 1.138 USD. Sledujte aktualizace cen EURR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EURR.

Logo StablR Euro

Kurz StablR Euro(EURR)

Aktuální cena 1 EURR na USD

$1.152
-0.68%1D
USD
Graf aktuální ceny StablR Euro (EURR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:05 (UTC+8)

Informace o ceně StablR Euro (EURR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.125
Nejnižší za 24 h
$ 1.16
Nejvyšší za 24 h

$ 1.125
$ 1.16
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
+1.06%

-0.67%

-1.99%

-1.99%

Cena StablR Euro (EURR) v reálném čase je $ 1.138. Za posledních 24 hodin se EURR obchodoval v rozmezí od minima $ 1.125 do maxima $ 1.16, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EURR v historii je $ 1.4634306829935808, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.0191650915551662.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EURR se za poslední hodinu změnila o +1.06%, za 24 hodin o -0.67% a za posledních 7 dní o -1.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu StablR Euro (EURR)

No.1016

$ 13.30M
$ 6.13K
$ 13.30M
11.68M
11,683,541.95
ETH

Aktuální tržní kapitalizace StablR Euro je $ 13.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.13K. Objem v oběhu EURR je 11.68M, přičemž celková zásoba je 11683541.95. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.30M.

Historie cen v USD pro StablR Euro (EURR)

Sledujte změny cen StablR Euro pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00789-0.67%
30 dní$ -0.036-3.07%
60 dní$ -0.032-2.74%
90 dní$ -0.009-0.79%
Změna ceny StablR Euro dnes

Dnes zaznamenal EURR změnu o $ -0.00789 (-0.67%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny StablR Euro za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.036 (-3.07%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny StablR Euro za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u EURR ke změně o $ -0.032 (-2.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny StablR Euro za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.009 (-0.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům StablR Euro (EURR)?

Podívejte se na stránku Historie cen StablR Euro.

Co je StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich StablR Euro investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu EURRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o StablR Euro na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na StablR Euro a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny StablR Euro (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít StablR Euro (EURR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva StablR Euro (EURR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro StablR Euro.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny StablR Euro!

Tokenomika pro StablR Euro (EURR)

Pochopení tokenomiky StablR Euro (EURR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EURR hned teď!

Jak nakupovat StablR Euro (EURR)

Snažíte se zjistit, jak koupit StablR Euro? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit StablR Euro podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

EURR na místní měny

1 StablR Euro(EURR) na VND
29,946.47
1 StablR Euro(EURR) na AUD
A$1.72976
1 StablR Euro(EURR) na GBP
0.86488
1 StablR Euro(EURR) na EUR
0.97868
1 StablR Euro(EURR) na USD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) na MYR
RM4.76822
1 StablR Euro(EURR) na TRY
47.83014
1 StablR Euro(EURR) na JPY
¥174.114
1 StablR Euro(EURR) na ARS
ARS$1,637.39992
1 StablR Euro(EURR) na RUB
91.48382
1 StablR Euro(EURR) na INR
101.09992
1 StablR Euro(EURR) na IDR
Rp18,966.65908
1 StablR Euro(EURR) na PHP
66.78922
1 StablR Euro(EURR) na EGP
￡E.53.5429
1 StablR Euro(EURR) na BRL
R$6.11106
1 StablR Euro(EURR) na CAD
C$1.5932
1 StablR Euro(EURR) na BDT
139.20016
1 StablR Euro(EURR) na NGN
1,646.87946
1 StablR Euro(EURR) na COP
$4,376.9187
1 StablR Euro(EURR) na ZAR
R.19.7443
1 StablR Euro(EURR) na UAH
47.7391
1 StablR Euro(EURR) na TZS
T.Sh.2,802.9509
1 StablR Euro(EURR) na VES
Bs251.498
1 StablR Euro(EURR) na CLP
$1,071.996
1 StablR Euro(EURR) na PKR
Rs319.65282
1 StablR Euro(EURR) na KZT
603.07172
1 StablR Euro(EURR) na THB
฿36.66636
1 StablR Euro(EURR) na TWD
NT$35.03902
1 StablR Euro(EURR) na AED
د.إ4.17646
1 StablR Euro(EURR) na CHF
Fr0.9104
1 StablR Euro(EURR) na HKD
HK$8.84226
1 StablR Euro(EURR) na AMD
֏435.5126
1 StablR Euro(EURR) na MAD
.د.م10.5265
1 StablR Euro(EURR) na MXN
$21.12128
1 StablR Euro(EURR) na SAR
ريال4.2675
1 StablR Euro(EURR) na ETB
Br175.50236
1 StablR Euro(EURR) na KES
KSh147.01822
1 StablR Euro(EURR) na JOD
د.أ0.806842
1 StablR Euro(EURR) na PLN
4.18784
1 StablR Euro(EURR) na RON
лв5.01858
1 StablR Euro(EURR) na SEK
kr10.78824
1 StablR Euro(EURR) na BGN
лв1.92322
1 StablR Euro(EURR) na HUF
Ft382.90286
1 StablR Euro(EURR) na CZK
24.00042
1 StablR Euro(EURR) na KWD
د.ك0.348228
1 StablR Euro(EURR) na ILS
3.6985
1 StablR Euro(EURR) na BOB
Bs7.86358
1 StablR Euro(EURR) na AZN
1.9346
1 StablR Euro(EURR) na TJS
SM10.48098
1 StablR Euro(EURR) na GEL
3.08398
1 StablR Euro(EURR) na AOA
Kz1,043.07942
1 StablR Euro(EURR) na BHD
.د.ب0.427888
1 StablR Euro(EURR) na BMD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) na DKK
kr7.36286
1 StablR Euro(EURR) na HNL
L29.95216
1 StablR Euro(EURR) na MUR
52.05212
1 StablR Euro(EURR) na NAD
$19.66464
1 StablR Euro(EURR) na NOK
kr11.51656
1 StablR Euro(EURR) na NZD
$1.98012
1 StablR Euro(EURR) na PAB
B/.1.138
1 StablR Euro(EURR) na PGK
K4.79098
1 StablR Euro(EURR) na QAR
ر.ق4.14232
1 StablR Euro(EURR) na RSD
дин.115.59804
1 StablR Euro(EURR) na UZS
soʻm13,710.84022
1 StablR Euro(EURR) na ALL
L95.37578
1 StablR Euro(EURR) na ANG
ƒ2.03702
1 StablR Euro(EURR) na AWG
ƒ2.03702
1 StablR Euro(EURR) na BBD
$2.276
1 StablR Euro(EURR) na BAM
KM1.91184
1 StablR Euro(EURR) na BIF
Fr3,366.204
1 StablR Euro(EURR) na BND
$1.4794
1 StablR Euro(EURR) na BSD
$1.138
1 StablR Euro(EURR) na JMD
$182.83108
1 StablR Euro(EURR) na KHR
4,570.27628
1 StablR Euro(EURR) na KMF
Fr484.788
1 StablR Euro(EURR) na LAK
24,739.12994
1 StablR Euro(EURR) na LKR
රු346.83964
1 StablR Euro(EURR) na MDL
L19.2322
1 StablR Euro(EURR) na MGA
Ar5,126.121
1 StablR Euro(EURR) na MOP
P9.11538
1 StablR Euro(EURR) na MVR
17.4114
1 StablR Euro(EURR) na MWK
MK1,975.69318
1 StablR Euro(EURR) na MZN
MT72.7182
1 StablR Euro(EURR) na NPR
रु161.57324
1 StablR Euro(EURR) na PYG
8,070.696
1 StablR Euro(EURR) na RWF
Fr1,653.514
1 StablR Euro(EURR) na SBD
$9.36574
1 StablR Euro(EURR) na SCR
15.54508
1 StablR Euro(EURR) na SRD
$43.813
1 StablR Euro(EURR) na SVC
$9.9575
1 StablR Euro(EURR) na SZL
L19.7443
1 StablR Euro(EURR) na TMT
m3.983
1 StablR Euro(EURR) na TND
د.ت3.342306
1 StablR Euro(EURR) na TTD
$7.70426
1 StablR Euro(EURR) na UGX
Sh3,964.792
1 StablR Euro(EURR) na XAF
Fr642.97
1 StablR Euro(EURR) na XCD
$3.0726
1 StablR Euro(EURR) na XOF
Fr642.97
1 StablR Euro(EURR) na XPF
Fr116.076
1 StablR Euro(EURR) na BWP
P15.29472
1 StablR Euro(EURR) na BZD
$2.28738
1 StablR Euro(EURR) na CVE
$108.66762
1 StablR Euro(EURR) na DJF
Fr201.426
1 StablR Euro(EURR) na DOP
$72.93442
1 StablR Euro(EURR) na DZD
د.ج147.91724
1 StablR Euro(EURR) na FJD
$2.57188
1 StablR Euro(EURR) na GNF
Fr9,894.91
1 StablR Euro(EURR) na GTQ
Q8.72846
1 StablR Euro(EURR) na GYD
$238.31996
1 StablR Euro(EURR) na ISK
kr142.25

Zdroj StablR Euro

Pokud chcete se podrobněji seznámit s StablR Euro, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka StablR Euro
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně StablR Euro

Jakou hodnotu má dnes StablR Euro (EURR)?
Aktuální cena EURR v USD je 1.138 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EURR v USD?
Aktuální cena EURR v USD je $ 1.138. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace StablR Euro?
Tržní kapitalizace EURR je $ 13.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EURR v oběhu?
Objem EURR v oběhu je 11.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EURR?
EURR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.4634306829935808 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EURR?
EURR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.0191650915551662 USD.
Jaký je objem obchodování EURR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EURR je $ 6.13K USD.
Dosáhne EURR letos vyšší ceny?
EURR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEURR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se StablR Euro (EURR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

