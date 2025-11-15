Tokenomika pro Etherex (ETHEREX)

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:45:16 (UTC+8)
Etherex (ETHEREX): tokenomika a analýza cen

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 350.00M
$ 350.00M$ 350.00M
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.78M
$ 25.78M$ 25.78M
Historické maximum:
$ 0.8715
$ 0.8715$ 0.8715
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.07367
$ 0.07367$ 0.07367

Informace o Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Oficiální webové stránky:
https://www.etherex.finance/trade
Bílá kniha:
https://docs.etherex.finance/
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0xEfD81eeC32B9A8222D1842ec3d99c7532C31e348

Tokenomika Etherex (ETHEREX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Etherex (ETHEREX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETHEREX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETHEREX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETHEREX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETHEREX!

Historie cen pro Etherex (ETHEREX)

Analýza historie cen ETHEREX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ETHEREX

Chcete vědět, kam může ETHEREX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETHEREX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

