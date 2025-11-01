BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Etherex je 0.1421 USD. Sledujte aktualizace cen ETHEREX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ETHEREX.

Více informací o ETHEREX

Informace o ceně ETHEREX

Co je to ETHEREX

Bílá kniha pro ETHEREX

Oficiální webové stránky ETHEREX

Tokenomika pro ETHEREX

Předpověď cen ETHEREX

Historie ETHEREX

Průvodce nákupem (ETHEREX)

Převodník ETHEREX na fiat měnu

ETHEREX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Etherex

Kurz Etherex(ETHEREX)

Aktuální cena 1 ETHEREX na USD

$0.1421
$0.1421$0.1421
-4.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Etherex (ETHEREX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:58 (UTC+8)

Informace o ceně Etherex (ETHEREX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.141
$ 0.141$ 0.141
Nejnižší za 24 h
$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529
Nejvyšší za 24 h

$ 0.141
$ 0.141$ 0.141

$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529

--
----

--
----

-0.08%

-4.30%

-28.71%

-28.71%

Cena Etherex (ETHEREX) v reálném čase je $ 0.1421. Za posledních 24 hodin se ETHEREX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.141 do maxima $ 0.1529, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ETHEREX v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ETHEREX se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -4.30% a za posledních 7 dní o -28.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 49.74M
$ 49.74M$ 49.74M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Aktuální tržní kapitalizace Etherex je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.92K. Objem v oběhu ETHEREX je --, přičemž celková zásoba je 350000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 49.74M.

Historie cen v USD pro Etherex (ETHEREX)

Sledujte změny cen Etherex pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.006385-4.30%
30 dní$ -0.1983-58.26%
60 dní$ -0.2682-65.37%
90 dní$ +0.0421+42.10%
Změna ceny Etherex dnes

Dnes zaznamenal ETHEREX změnu o $ -0.006385 (-4.30%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Etherex za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.1983 (-58.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Etherex za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ETHEREX ke změně o $ -0.2682 (-65.37%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Etherex za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0421 (+42.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Etherex (ETHEREX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Etherex.

Co je Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Etherex investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ETHEREXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Etherex na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Etherex a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Etherex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Etherex (ETHEREX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Etherex (ETHEREX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Etherex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Etherex!

Tokenomika pro Etherex (ETHEREX)

Pochopení tokenomiky Etherex (ETHEREX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ETHEREX hned teď!

Jak nakupovat Etherex (ETHEREX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Etherex? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Etherex podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ETHEREX na místní měny

Zdroj Etherex

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Etherex, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Etherex
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Etherex

Jakou hodnotu má dnes Etherex (ETHEREX)?
Aktuální cena ETHEREX v USD je 0.1421 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ETHEREX v USD?
Aktuální cena ETHEREX v USD je $ 0.1421. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Etherex?
Tržní kapitalizace ETHEREX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ETHEREX v oběhu?
Objem ETHEREX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ETHEREX?
ETHEREX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ETHEREX?
ETHEREX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ETHEREX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ETHEREX je $ 56.92K USD.
Dosáhne ETHEREX letos vyšší ceny?
ETHEREX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenETHEREX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Etherex (ETHEREX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ETHEREX na USD

Částka

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1421 USD

Obchodujte ETHEREX

ETHEREX/USDT
$0.1421
$0.1421$0.1421
-4.43%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

