Dnešní aktuální cena ATLA je 55.5502 USD. Sledujte aktualizace cen ATLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ATLA.

Více informací o ATLA

Informace o ceně ATLA

Co je to ATLA

Bílá kniha pro ATLA

Oficiální webové stránky ATLA

Tokenomika pro ATLA

Předpověď cen ATLA

Historie ATLA

Průvodce nákupem (ATLA)

Převodník ATLA na fiat měnu

ATLA Spot

Kurz ATLA(ATLA)

Aktuální cena 1 ATLA na USD

$55.5825
$55.5825$55.5825
-0.69%1D
USD
Graf aktuální ceny ATLA (ATLA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:41 (UTC+8)

Informace o ceně ATLA (ATLA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 54.1071
$ 54.1071$ 54.1071
Nejnižší za 24 h
$ 56.4564
$ 56.4564$ 56.4564
Nejvyšší za 24 h

$ 54.1071
$ 54.1071$ 54.1071

$ 56.4564
$ 56.4564$ 56.4564

--
----

--
----

-0.58%

-0.69%

-2.68%

-2.68%

Cena ATLA (ATLA) v reálném čase je $ 55.5502. Za posledních 24 hodin se ATLA obchodoval v rozmezí od minima $ 54.1071 do maxima $ 56.4564, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ATLA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ATLA se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o -0.69% a za posledních 7 dní o -2.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ATLA (ATLA)

--
----

$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M

$ 166.65B
$ 166.65B$ 166.65B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Aktuální tržní kapitalizace ATLA je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 9.91M. Objem v oběhu ATLA je --, přičemž celková zásoba je 3000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 166.65B.

Historie cen v USD pro ATLA (ATLA)

Sledujte změny cen ATLA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.386184-0.69%
30 dní$ +19.5961+54.50%
60 dní$ +30.9341+125.66%
90 dní$ +55.4252+44,340.16%
Změna ceny ATLA dnes

Dnes zaznamenal ATLA změnu o $ -0.386184 (-0.69%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ATLA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +19.5961 (+54.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ATLA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ATLA ke změně o $ +30.9341 (+125.66%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ATLA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +55.4252 (+44,340.16%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ATLA (ATLA)?

Podívejte se na stránku Historie cen ATLA.

Co je ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ATLA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ATLAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ATLA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ATLA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ATLA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ATLA (ATLA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ATLA (ATLA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ATLA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ATLA!

Tokenomika pro ATLA (ATLA)

Pochopení tokenomiky ATLA (ATLA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ATLA hned teď!

Jak nakupovat ATLA (ATLA)

Snažíte se zjistit, jak koupit ATLA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ATLA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ATLA na místní měny

1 ATLA(ATLA) na VND
1,461,803.513
1 ATLA(ATLA) na AUD
A$84.436304
1 ATLA(ATLA) na GBP
42.218152
1 ATLA(ATLA) na EUR
47.773172
1 ATLA(ATLA) na USD
$55.5502
1 ATLA(ATLA) na MYR
RM232.755338
1 ATLA(ATLA) na TRY
2,334.774906
1 ATLA(ATLA) na JPY
¥8,499.1806
1 ATLA(ATLA) na ARS
ARS$79,927.849768
1 ATLA(ATLA) na RUB
4,465.680578
1 ATLA(ATLA) na INR
4,935.079768
1 ATLA(ATLA) na IDR
Rp925,836.296332
1 ATLA(ATLA) na PHP
3,260.241238
1 ATLA(ATLA) na EGP
￡E.2,613.63691
1 ATLA(ATLA) na BRL
R$298.304574
1 ATLA(ATLA) na CAD
C$77.77028
1 ATLA(ATLA) na BDT
6,794.900464
1 ATLA(ATLA) na NGN
80,390.582934
1 ATLA(ATLA) na COP
$213,654.40173
1 ATLA(ATLA) na ZAR
R.963.79597
1 ATLA(ATLA) na UAH
2,330.33089
1 ATLA(ATLA) na TZS
T.Sh.136,822.92011
1 ATLA(ATLA) na VES
Bs12,276.5942
1 ATLA(ATLA) na CLP
$52,328.2884
1 ATLA(ATLA) na PKR
Rs15,603.495678
1 ATLA(ATLA) na KZT
29,438.272988
1 ATLA(ATLA) na THB
฿1,789.827444
1 ATLA(ATLA) na TWD
NT$1,710.390658
1 ATLA(ATLA) na AED
د.إ203.869234
1 ATLA(ATLA) na CHF
Fr44.44016
1 ATLA(ATLA) na HKD
HK$431.625054
1 ATLA(ATLA) na AMD
֏21,259.06154
1 ATLA(ATLA) na MAD
.د.م513.83935
1 ATLA(ATLA) na MXN
$1,031.011712
1 ATLA(ATLA) na SAR
ريال208.31325
1 ATLA(ATLA) na ETB
Br8,566.951844
1 ATLA(ATLA) na KES
KSh7,176.530338
1 ATLA(ATLA) na JOD
د.أ39.3850918
1 ATLA(ATLA) na PLN
204.424736
1 ATLA(ATLA) na RON
лв244.976382
1 ATLA(ATLA) na SEK
kr526.615896
1 ATLA(ATLA) na BGN
лв93.879838
1 ATLA(ATLA) na HUF
Ft18,690.975794
1 ATLA(ATLA) na CZK
1,171.553718
1 ATLA(ATLA) na KWD
د.ك16.9983612
1 ATLA(ATLA) na ILS
180.53815
1 ATLA(ATLA) na BOB
Bs383.851882
1 ATLA(ATLA) na AZN
94.43534
1 ATLA(ATLA) na TJS
SM511.617342
1 ATLA(ATLA) na GEL
150.541042
1 ATLA(ATLA) na AOA
Kz50,916.757818
1 ATLA(ATLA) na BHD
.د.ب20.8868752
1 ATLA(ATLA) na BMD
$55.5502
1 ATLA(ATLA) na DKK
kr359.409794
1 ATLA(ATLA) na HNL
L1,462.081264
1 ATLA(ATLA) na MUR
2,540.866148
1 ATLA(ATLA) na NAD
$959.907456
1 ATLA(ATLA) na NOK
kr562.168024
1 ATLA(ATLA) na NZD
$96.657348
1 ATLA(ATLA) na PAB
B/.55.5502
1 ATLA(ATLA) na PGK
K233.866342
1 ATLA(ATLA) na QAR
ر.ق202.202728
1 ATLA(ATLA) na RSD
дин.5,642.789316
1 ATLA(ATLA) na UZS
soʻm669,279.364138
1 ATLA(ATLA) na ALL
L4,655.662262
1 ATLA(ATLA) na ANG
ƒ99.434858
1 ATLA(ATLA) na AWG
ƒ99.434858
1 ATLA(ATLA) na BBD
$111.1004
1 ATLA(ATLA) na BAM
KM93.324336
1 ATLA(ATLA) na BIF
Fr164,317.4916
1 ATLA(ATLA) na BND
$72.21526
1 ATLA(ATLA) na BSD
$55.5502
1 ATLA(ATLA) na JMD
$8,924.695132
1 ATLA(ATLA) na KHR
223,092.936212
1 ATLA(ATLA) na KMF
Fr23,664.3852
1 ATLA(ATLA) na LAK
1,207,613.019326
1 ATLA(ATLA) na LKR
රු16,930.589956
1 ATLA(ATLA) na MDL
L938.79838
1 ATLA(ATLA) na MGA
Ar250,225.8759
1 ATLA(ATLA) na MOP
P444.957102
1 ATLA(ATLA) na MVR
849.91806
1 ATLA(ATLA) na MWK
MK96,441.257722
1 ATLA(ATLA) na MZN
MT3,549.65778
1 ATLA(ATLA) na NPR
रु7,887.017396
1 ATLA(ATLA) na PYG
393,962.0184
1 ATLA(ATLA) na RWF
Fr80,714.4406
1 ATLA(ATLA) na SBD
$457.178146
1 ATLA(ATLA) na SCR
758.815732
1 ATLA(ATLA) na SRD
$2,138.6827
1 ATLA(ATLA) na SVC
$486.06425
1 ATLA(ATLA) na SZL
L963.79597
1 ATLA(ATLA) na TMT
m194.4257
1 ATLA(ATLA) na TND
د.ت163.1509374
1 ATLA(ATLA) na TTD
$376.074854
1 ATLA(ATLA) na UGX
Sh193,536.8968
1 ATLA(ATLA) na XAF
Fr31,385.863
1 ATLA(ATLA) na XCD
$149.98554
1 ATLA(ATLA) na XOF
Fr31,385.863
1 ATLA(ATLA) na XPF
Fr5,666.1204
1 ATLA(ATLA) na BWP
P746.594688
1 ATLA(ATLA) na BZD
$111.655902
1 ATLA(ATLA) na CVE
$5,304.488598
1 ATLA(ATLA) na DJF
Fr9,832.3854
1 ATLA(ATLA) na DOP
$3,560.212318
1 ATLA(ATLA) na DZD
د.ج7,220.414996
1 ATLA(ATLA) na FJD
$125.543452
1 ATLA(ATLA) na GNF
Fr483,008.989
1 ATLA(ATLA) na GTQ
Q426.070034
1 ATLA(ATLA) na GYD
$11,633.322884
1 ATLA(ATLA) na ISK
kr6,943.775

Zdroj ATLA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ATLA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ATLA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ATLA

Jakou hodnotu má dnes ATLA (ATLA)?
Aktuální cena ATLA v USD je 55.5502 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ATLA v USD?
Aktuální cena ATLA v USD je $ 55.5502. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ATLA?
Tržní kapitalizace ATLA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ATLA v oběhu?
Objem ATLA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ATLA?
ATLA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ATLA?
ATLA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování ATLA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ATLA je $ 9.91M USD.
Dosáhne ATLA letos vyšší ceny?
ATLA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenATLA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ATLA (ATLA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

