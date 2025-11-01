BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lombard je 0.6717 USD. Sledujte aktualizace cen BARD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BARD.

Více informací o BARD

Informace o ceně BARD

Co je to BARD

Bílá kniha pro BARD

Oficiální webové stránky BARD

Tokenomika pro BARD

Předpověď cen BARD

Historie BARD

Průvodce nákupem (BARD)

Převodník BARD na fiat měnu

BARD Spot

BARD USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Lombard

Kurz Lombard(BARD)

Aktuální cena 1 BARD na USD

$0.672
$0.672
+4.75%1D
USD
Graf aktuální ceny Lombard (BARD)
Informace o ceně Lombard (BARD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.6365
$ 0.6365
Nejnižší za 24 h
$ 0.6906
$ 0.6906
Nejvyšší za 24 h

$ 0.6365
$ 0.6365

$ 0.6906
$ 0.6906

--
----

--
----

+0.14%

+4.75%

+4.22%

+4.22%

Cena Lombard (BARD) v reálném čase je $ 0.6717. Za posledních 24 hodin se BARD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.6365 do maxima $ 0.6906, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BARD v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BARD se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o +4.75% a za posledních 7 dní o +4.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lombard (BARD)

--
--

$ 238.44K
$ 238.44K

$ 671.70M
$ 671.70M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Lombard je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 238.44K. Objem v oběhu BARD je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 671.70M.

Historie cen v USD pro Lombard (BARD)

Sledujte změny cen Lombard pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.030473+4.75%
30 dní$ -0.2232-24.95%
60 dní$ +0.5517+459.75%
90 dní$ +0.5517+459.75%
Změna ceny Lombard dnes

Dnes zaznamenal BARD změnu o $ +0.030473 (+4.75%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Lombard za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.2232 (-24.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Lombard za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BARD ke změně o $ +0.5517 (+459.75%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Lombard za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.5517 (+459.75%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Lombard (BARD)?

Podívejte se na stránku Historie cen Lombard.

Co je Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Lombard investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BARDa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Lombard na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Lombard a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Lombard (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lombard (BARD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lombard (BARD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lombard.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lombard!

Tokenomika pro Lombard (BARD)

Pochopení tokenomiky Lombard (BARD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BARD hned teď!

Jak nakupovat Lombard (BARD)

Snažíte se zjistit, jak koupit Lombard? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Lombard podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Lombard

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Lombard, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Lombard
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lombard

Jakou hodnotu má dnes Lombard (BARD)?
Aktuální cena BARD v USD je 0.6717 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BARD v USD?
Aktuální cena BARD v USD je $ 0.6717. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lombard?
Tržní kapitalizace BARD je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BARD v oběhu?
Objem BARD v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BARD?
BARD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BARD?
BARD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BARD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BARD je $ 238.44K USD.
Dosáhne BARD letos vyšší ceny?
BARD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBARD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Lombard (BARD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.6717
$0.672
