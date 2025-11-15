Tokenomika pro Etarn (ETAN)

Tokenomika pro Etarn (ETAN)

Zjistěte klíčové informace o Etarn (ETAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:45:09 (UTC+8)
USD

Etarn (ETAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Etarn (ETAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 779.69K
$ 779.69K$ 779.69K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 58.14M
$ 58.14M$ 58.14M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M
Historické maximum:
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
Historické minimum:
$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456
Aktuální cena:
$ 0.01341
$ 0.01341$ 0.01341

Informace o Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Oficiální webové stránky:
https://www.etarn.io/en
Bílá kniha:
https://etarn.io/en/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xe5E1A0a43f307F390887E2a17399172F3F9a3caB

Tokenomika Etarn (ETAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Etarn (ETAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ETAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ETAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ETAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuETAN!

Jak nakupovat ETAN

Chtěli byste si přidat Etarn (ETAN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ETAN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Etarn (ETAN)

Analýza historie cen ETAN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ETAN

Chcete vědět, kam může ETAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ETAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim