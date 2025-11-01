BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Etarn je 0.01236 USD. Sledujte aktualizace cen ETAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ETAN.

Více informací o ETAN

Informace o ceně ETAN

Co je to ETAN

Bílá kniha pro ETAN

Oficiální webové stránky ETAN

Tokenomika pro ETAN

Předpověď cen ETAN

Historie ETAN

Průvodce nákupem (ETAN)

Převodník ETAN na fiat měnu

ETAN Spot

Logo Etarn

Kurz Etarn(ETAN)

Aktuální cena 1 ETAN na USD

$0.01235
$0.01235$0.01235
-1.59%1D
USD
Graf aktuální ceny Etarn (ETAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:50 (UTC+8)

Informace o ceně Etarn (ETAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218
Nejnižší za 24 h
$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01218
$ 0.01218$ 0.01218

$ 0.01294
$ 0.01294$ 0.01294

$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524

$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456

-0.49%

-1.59%

-13.09%

-13.09%

Cena Etarn (ETAN) v reálném čase je $ 0.01236. Za posledních 24 hodin se ETAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01218 do maxima $ 0.01294, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ETAN v historii je $ 0.09926169822293524, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.06178386169721456.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ETAN se za poslední hodinu změnila o -0.49%, za 24 hodin o -1.59% a za posledních 7 dní o -13.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Etarn (ETAN)

No.1589

$ 718.64K
$ 718.64K$ 718.64K

$ 179.46K
$ 179.46K$ 179.46K

$ 12.36M
$ 12.36M$ 12.36M

58.14M
58.14M 58.14M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.81%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Etarn je $ 718.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 179.46K. Objem v oběhu ETAN je 58.14M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.36M.

Historie cen v USD pro Etarn (ETAN)

Sledujte změny cen Etarn pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0001995-1.59%
30 dní$ -0.07159-85.28%
60 dní$ -0.03764-75.28%
90 dní$ -0.03764-75.28%
Změna ceny Etarn dnes

Dnes zaznamenal ETAN změnu o $ -0.0001995 (-1.59%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Etarn za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.07159 (-85.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Etarn za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ETAN ke změně o $ -0.03764 (-75.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Etarn za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.03764 (-75.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Etarn (ETAN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Etarn.

Co je Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Etarn investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ETANa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Etarn na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Etarn a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Etarn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Etarn (ETAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Etarn (ETAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Etarn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Etarn!

Tokenomika pro Etarn (ETAN)

Pochopení tokenomiky Etarn (ETAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ETAN hned teď!

Jak nakupovat Etarn (ETAN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Etarn? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Etarn podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ETAN na místní měny

1 Etarn(ETAN) na VND
325.2534
1 Etarn(ETAN) na AUD
A$0.0187872
1 Etarn(ETAN) na GBP
0.0093936
1 Etarn(ETAN) na EUR
0.0106296
1 Etarn(ETAN) na USD
$0.01236
1 Etarn(ETAN) na MYR
RM0.0517884
1 Etarn(ETAN) na TRY
0.5194908
1 Etarn(ETAN) na JPY
¥1.89108
1 Etarn(ETAN) na ARS
ARS$17.7840624
1 Etarn(ETAN) na RUB
0.9936204
1 Etarn(ETAN) na INR
1.0980624
1 Etarn(ETAN) na IDR
Rp205.9999176
1 Etarn(ETAN) na PHP
0.7254084
1 Etarn(ETAN) na EGP
￡E.0.581538
1 Etarn(ETAN) na BRL
R$0.0663732
1 Etarn(ETAN) na CAD
C$0.017304
1 Etarn(ETAN) na BDT
1.5118752
1 Etarn(ETAN) na NGN
17.8870212
1 Etarn(ETAN) na COP
$47.538414
1 Etarn(ETAN) na ZAR
R.0.214446
1 Etarn(ETAN) na UAH
0.518502
1 Etarn(ETAN) na TZS
T.Sh.30.443298
1 Etarn(ETAN) na VES
Bs2.73156
1 Etarn(ETAN) na CLP
$11.64312
1 Etarn(ETAN) na PKR
Rs3.4718004
1 Etarn(ETAN) na KZT
6.5500584
1 Etarn(ETAN) na THB
฿0.3982392
1 Etarn(ETAN) na TWD
NT$0.3805644
1 Etarn(ETAN) na AED
د.إ0.0453612
1 Etarn(ETAN) na CHF
Fr0.009888
1 Etarn(ETAN) na HKD
HK$0.0960372
1 Etarn(ETAN) na AMD
֏4.730172
1 Etarn(ETAN) na MAD
.د.م0.11433
1 Etarn(ETAN) na MXN
$0.2294016
1 Etarn(ETAN) na SAR
ريال0.04635
1 Etarn(ETAN) na ETB
Br1.9061592
1 Etarn(ETAN) na KES
KSh1.5967884
1 Etarn(ETAN) na JOD
د.أ0.00876324
1 Etarn(ETAN) na PLN
0.0454848
1 Etarn(ETAN) na RON
лв0.0545076
1 Etarn(ETAN) na SEK
kr0.1171728
1 Etarn(ETAN) na BGN
лв0.0208884
1 Etarn(ETAN) na HUF
Ft4.1587692
1 Etarn(ETAN) na CZK
0.2606724
1 Etarn(ETAN) na KWD
د.ك0.00378216
1 Etarn(ETAN) na ILS
0.04017
1 Etarn(ETAN) na BOB
Bs0.0854076
1 Etarn(ETAN) na AZN
0.021012
1 Etarn(ETAN) na TJS
SM0.1138356
1 Etarn(ETAN) na GEL
0.0334956
1 Etarn(ETAN) na AOA
Kz11.3290524
1 Etarn(ETAN) na BHD
.د.ب0.00464736
1 Etarn(ETAN) na BMD
$0.01236
1 Etarn(ETAN) na DKK
kr0.0799692
1 Etarn(ETAN) na HNL
L0.3253152
1 Etarn(ETAN) na MUR
0.5653464
1 Etarn(ETAN) na NAD
$0.2135808
1 Etarn(ETAN) na NOK
kr0.1250832
1 Etarn(ETAN) na NZD
$0.0215064
1 Etarn(ETAN) na PAB
B/.0.01236
1 Etarn(ETAN) na PGK
K0.0520356
1 Etarn(ETAN) na QAR
ر.ق0.0449904
1 Etarn(ETAN) na RSD
дин.1.2555288
1 Etarn(ETAN) na UZS
soʻm148.9156284
1 Etarn(ETAN) na ALL
L1.0358916
1 Etarn(ETAN) na ANG
ƒ0.0221244
1 Etarn(ETAN) na AWG
ƒ0.0221244
1 Etarn(ETAN) na BBD
$0.02472
1 Etarn(ETAN) na BAM
KM0.0207648
1 Etarn(ETAN) na BIF
Fr36.56088
1 Etarn(ETAN) na BND
$0.016068
1 Etarn(ETAN) na BSD
$0.01236
1 Etarn(ETAN) na JMD
$1.9857576
1 Etarn(ETAN) na KHR
49.6385016
1 Etarn(ETAN) na KMF
Fr5.26536
1 Etarn(ETAN) na LAK
268.6956468
1 Etarn(ETAN) na LKR
රු3.7670808
1 Etarn(ETAN) na MDL
L0.208884
1 Etarn(ETAN) na MGA
Ar55.67562
1 Etarn(ETAN) na MOP
P0.0990036
1 Etarn(ETAN) na MVR
0.189108
1 Etarn(ETAN) na MWK
MK21.4583196
1 Etarn(ETAN) na MZN
MT0.789804
1 Etarn(ETAN) na NPR
रु1.7548728
1 Etarn(ETAN) na PYG
87.65712
1 Etarn(ETAN) na RWF
Fr17.95908
1 Etarn(ETAN) na SBD
$0.1017228
1 Etarn(ETAN) na SCR
0.1688376
1 Etarn(ETAN) na SRD
$0.47586
1 Etarn(ETAN) na SVC
$0.10815
1 Etarn(ETAN) na SZL
L0.214446
1 Etarn(ETAN) na TMT
m0.04326
1 Etarn(ETAN) na TND
د.ت0.03630132
1 Etarn(ETAN) na TTD
$0.0836772
1 Etarn(ETAN) na UGX
Sh43.06224
1 Etarn(ETAN) na XAF
Fr6.9834
1 Etarn(ETAN) na XCD
$0.033372
1 Etarn(ETAN) na XOF
Fr6.9834
1 Etarn(ETAN) na XPF
Fr1.26072
1 Etarn(ETAN) na BWP
P0.1661184
1 Etarn(ETAN) na BZD
$0.0248436
1 Etarn(ETAN) na CVE
$1.1802564
1 Etarn(ETAN) na DJF
Fr2.18772
1 Etarn(ETAN) na DOP
$0.7921524
1 Etarn(ETAN) na DZD
د.ج1.6065528
1 Etarn(ETAN) na FJD
$0.0279336
1 Etarn(ETAN) na GNF
Fr107.4702
1 Etarn(ETAN) na GTQ
Q0.0948012
1 Etarn(ETAN) na GYD
$2.5884312
1 Etarn(ETAN) na ISK
kr1.545

Zdroj Etarn

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Etarn, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Etarn
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Etarn

Jakou hodnotu má dnes Etarn (ETAN)?
Aktuální cena ETAN v USD je 0.01236 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ETAN v USD?
Aktuální cena ETAN v USD je $ 0.01236. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Etarn?
Tržní kapitalizace ETAN je $ 718.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ETAN v oběhu?
Objem ETAN v oběhu je 58.14M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ETAN?
ETAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.09926169822293524 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ETAN?
ETAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.06178386169721456 USD.
Jaký je objem obchodování ETAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ETAN je $ 179.46K USD.
Dosáhne ETAN letos vyšší ceny?
ETAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenETAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Etarn (ETAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ETAN na USD

Částka

ETAN
ETAN
USD
USD

1 ETAN = 0.01236 USD

Obchodujte ETAN

ETAN/USDT
$0.01235
$0.01235$0.01235
-1.43%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

