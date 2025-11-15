Tokenomika pro ERA (ERA)

Zjistěte klíčové informace o ERA (ERA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:04:22 (UTC+8)
USD

ERA (ERA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ERA (ERA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.47M
$ 33.47M$ 33.47M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 148.50M
$ 148.50M$ 148.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 225.40M
$ 225.40M$ 225.40M
Historické maximum:
$ 1.992
$ 1.992$ 1.992
Historické minimum:
$ 0.2158036236564075
$ 0.2158036236564075$ 0.2158036236564075
Aktuální cena:
$ 0.2254
$ 0.2254$ 0.2254

Informace o ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

Oficiální webové stránky:
https://www.caldera.xyz
Bílá kniha:
https://docs.google.com/document/d/1eonRqRbuxcAseUf8CyVt5XKbIKMb5K9ryLU6KMKoHT8/edit?usp=sharing
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE2AD0BF751834f2fbdC62A41014f84d67cA1de2A

Tokenomika ERA (ERA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ERA (ERA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ERA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ERA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ERA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuERA!

Jak nakupovat ERA

Chtěli byste si přidat ERA (ERA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ERA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ERA (ERA)

Analýza historie cen ERA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ERA

Chcete vědět, kam může ERA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ERA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

