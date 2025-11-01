BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ERA je 0.2756 USD. Sledujte aktualizace cen ERA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ERA.

Více informací o ERA

Informace o ceně ERA

Co je to ERA

Bílá kniha pro ERA

Oficiální webové stránky ERA

Tokenomika pro ERA

Předpověď cen ERA

Historie ERA

Průvodce nákupem (ERA)

Převodník ERA na fiat měnu

Kurz ERA(ERA)

Aktuální cena 1 ERA na USD

$0.2757
$0.2757$0.2757
+1.32%1D
USD
Graf aktuální ceny ERA (ERA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:35 (UTC+8)

Informace o ceně ERA (ERA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2642
$ 0.2642$ 0.2642
Nejnižší za 24 h
$ 0.2786
$ 0.2786$ 0.2786
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2642
$ 0.2642$ 0.2642

$ 0.2786
$ 0.2786$ 0.2786

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.26406422270312147
$ 0.26406422270312147$ 0.26406422270312147

-0.11%

+1.32%

-15.98%

-15.98%

Cena ERA (ERA) v reálném čase je $ 0.2756. Za posledních 24 hodin se ERA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2642 do maxima $ 0.2786, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ERA v historii je $ 2.002420427794785, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.26406422270312147.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ERA se za poslední hodinu změnila o -0.11%, za 24 hodin o +1.32% a za posledních 7 dní o -15.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ERA (ERA)

No.580

$ 40.93M
$ 40.93M$ 40.93M

$ 139.78K
$ 139.78K$ 139.78K

$ 275.60M
$ 275.60M$ 275.60M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace ERA je $ 40.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 139.78K. Objem v oběhu ERA je 148.50M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 275.60M.

Historie cen v USD pro ERA (ERA)

Sledujte změny cen ERA pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.003592+1.32%
30 dní$ -0.288-51.11%
60 dní$ -0.4113-59.88%
90 dní$ -0.6557-70.41%
Změna ceny ERA dnes

Dnes zaznamenal ERA změnu o $ +0.003592 (+1.32%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny ERA za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.288 (-51.11%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny ERA za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ERA ke změně o $ -0.4113 (-59.88%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny ERA za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.6557 (-70.41%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům ERA (ERA)?

Podívejte se na stránku Historie cen ERA.

Co je ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich ERA investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ERAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o ERA na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na ERA a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny ERA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ERA (ERA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ERA (ERA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ERA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ERA!

Tokenomika pro ERA (ERA)

Pochopení tokenomiky ERA (ERA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ERA hned teď!

Jak nakupovat ERA (ERA)

Snažíte se zjistit, jak koupit ERA? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit ERA podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ERA na místní měny

1 ERA(ERA) na VND
7,252.414
1 ERA(ERA) na AUD
A$0.418912
1 ERA(ERA) na GBP
0.209456
1 ERA(ERA) na EUR
0.237016
1 ERA(ERA) na USD
$0.2756
1 ERA(ERA) na MYR
RM1.154764
1 ERA(ERA) na TRY
11.583468
1 ERA(ERA) na JPY
¥42.1668
1 ERA(ERA) na ARS
ARS$396.544304
1 ERA(ERA) na RUB
22.155484
1 ERA(ERA) na INR
24.484304
1 ERA(ERA) na IDR
Rp4,593.331496
1 ERA(ERA) na PHP
16.174964
1 ERA(ERA) na EGP
￡E.12.96698
1 ERA(ERA) na BRL
R$1.479972
1 ERA(ERA) na CAD
C$0.38584
1 ERA(ERA) na BDT
33.711392
1 ERA(ERA) na NGN
398.840052
1 ERA(ERA) na COP
$1,059.99894
1 ERA(ERA) na ZAR
R.4.78166
1 ERA(ERA) na UAH
11.56142
1 ERA(ERA) na TZS
T.Sh.678.81658
1 ERA(ERA) na VES
Bs60.9076
1 ERA(ERA) na CLP
$259.6152
1 ERA(ERA) na PKR
Rs77.413284
1 ERA(ERA) na KZT
146.051464
1 ERA(ERA) na THB
฿8.879832
1 ERA(ERA) na TWD
NT$8.485724
1 ERA(ERA) na AED
د.إ1.011452
1 ERA(ERA) na CHF
Fr0.22048
1 ERA(ERA) na HKD
HK$2.141412
1 ERA(ERA) na AMD
֏105.47212
1 ERA(ERA) na MAD
.د.م2.5493
1 ERA(ERA) na MXN
$5.115136
1 ERA(ERA) na SAR
ريال1.0335
1 ERA(ERA) na ETB
Br42.503032
1 ERA(ERA) na KES
KSh35.604764
1 ERA(ERA) na JOD
د.أ0.1954004
1 ERA(ERA) na PLN
1.014208
1 ERA(ERA) na RON
лв1.215396
1 ERA(ERA) na SEK
kr2.612688
1 ERA(ERA) na BGN
лв0.465764
1 ERA(ERA) na HUF
Ft92.731132
1 ERA(ERA) na CZK
5.812404
1 ERA(ERA) na KWD
د.ك0.0843336
1 ERA(ERA) na ILS
0.8957
1 ERA(ERA) na BOB
Bs1.904396
1 ERA(ERA) na AZN
0.46852
1 ERA(ERA) na TJS
SM2.538276
1 ERA(ERA) na GEL
0.746876
1 ERA(ERA) na AOA
Kz252.612204
1 ERA(ERA) na BHD
.د.ب0.1036256
1 ERA(ERA) na BMD
$0.2756
1 ERA(ERA) na DKK
kr1.783132
1 ERA(ERA) na HNL
L7.253792
1 ERA(ERA) na MUR
12.605944
1 ERA(ERA) na NAD
$4.762368
1 ERA(ERA) na NOK
kr2.789072
1 ERA(ERA) na NZD
$0.479544
1 ERA(ERA) na PAB
B/.0.2756
1 ERA(ERA) na PGK
K1.160276
1 ERA(ERA) na QAR
ر.ق1.003184
1 ERA(ERA) na RSD
дин.27.995448
1 ERA(ERA) na UZS
soʻm3,320.481164
1 ERA(ERA) na ALL
L23.098036
1 ERA(ERA) na ANG
ƒ0.493324
1 ERA(ERA) na AWG
ƒ0.493324
1 ERA(ERA) na BBD
$0.5512
1 ERA(ERA) na BAM
KM0.463008
1 ERA(ERA) na BIF
Fr815.2248
1 ERA(ERA) na BND
$0.35828
1 ERA(ERA) na BSD
$0.2756
1 ERA(ERA) na JMD
$44.277896
1 ERA(ERA) na KHR
1,106.826136
1 ERA(ERA) na KMF
Fr117.4056
1 ERA(ERA) na LAK
5,991.304228
1 ERA(ERA) na LKR
රු83.997368
1 ERA(ERA) na MDL
L4.65764
1 ERA(ERA) na MGA
Ar1,241.4402
1 ERA(ERA) na MOP
P2.207556
1 ERA(ERA) na MVR
4.21668
1 ERA(ERA) na MWK
MK478.471916
1 ERA(ERA) na MZN
MT17.61084
1 ERA(ERA) na NPR
रु39.129688
1 ERA(ERA) na PYG
1,954.5552
1 ERA(ERA) na RWF
Fr400.4468
1 ERA(ERA) na SBD
$2.268188
1 ERA(ERA) na SCR
3.764696
1 ERA(ERA) na SRD
$10.6106
1 ERA(ERA) na SVC
$2.4115
1 ERA(ERA) na SZL
L4.78166
1 ERA(ERA) na TMT
m0.9646
1 ERA(ERA) na TND
د.ت0.8094372
1 ERA(ERA) na TTD
$1.865812
1 ERA(ERA) na UGX
Sh960.1904
1 ERA(ERA) na XAF
Fr155.714
1 ERA(ERA) na XCD
$0.74412
1 ERA(ERA) na XOF
Fr155.714
1 ERA(ERA) na XPF
Fr28.1112
1 ERA(ERA) na BWP
P3.704064
1 ERA(ERA) na BZD
$0.553956
1 ERA(ERA) na CVE
$26.317044
1 ERA(ERA) na DJF
Fr48.7812
1 ERA(ERA) na DOP
$17.663204
1 ERA(ERA) na DZD
د.ج35.822488
1 ERA(ERA) na FJD
$0.622856
1 ERA(ERA) na GNF
Fr2,396.342
1 ERA(ERA) na GTQ
Q2.113852
1 ERA(ERA) na GYD
$57.716152
1 ERA(ERA) na ISK
kr34.45

Zdroj ERA

Pokud chcete se podrobněji seznámit s ERA, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka ERA
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ERA

Jakou hodnotu má dnes ERA (ERA)?
Aktuální cena ERA v USD je 0.2756 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ERA v USD?
Aktuální cena ERA v USD je $ 0.2756. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ERA?
Tržní kapitalizace ERA je $ 40.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ERA v oběhu?
Objem ERA v oběhu je 148.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ERA?
ERA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.002420427794785 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ERA?
ERA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.26406422270312147 USD.
Jaký je objem obchodování ERA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ERA je $ 139.78K USD.
Dosáhne ERA letos vyšší ceny?
ERA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenERA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ERA na USD

Částka

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2756 USD

Obchodujte ERA

ERA/USDC
$0.2755
$0.2755$0.2755
+1.28%
ERA/USDT
$0.2757
$0.2757$0.2757
+1.36%

