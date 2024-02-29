Tokenomika pro Ethena (ENA)
Informace o Ethena (ENA)
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.
Ethena (ENA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ethena (ENA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Ethena (ENA)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ENA. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Ethena (ENA) is the governance and utility token of the Ethena protocol, which issues the synthetic stablecoin USDe. The token economics of ENA are designed to incentivize ecosystem growth, align stakeholders, and ensure long-term protocol sustainability. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.
Issuance Mechanism
- Initial Minting: ENA tokens were initially minted at launch. The protocol includes a
mintfunction, controlled by a multi-signature wallet, which allows for additional issuance up to 10% of the total token supply, but only once every 365 days. The first mint counted as the initial issuance, so no further minting can occur until at least April 2, 2025.
- Inflation Control: The
MAX_INFLATIONvariable restricts the total number of tokens that can be minted, and the
MINT_WAIT_PERIODenforces a minimum interval between mints.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Start
|Vesting/Unlock Details
|Binance Launchpool
|2.00%
|2024-04-02
|Distributed at launch
|Investors
|25.00%
|2025-03-06
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Core Contributors
|30.00%
|2025-03-06
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Foundation
|15.00%
|2025-03-06
|3-year linear monthly vesting (unlock dates not fully disclosed)
|Ecosystem (incl. Airdrop)
|28.00%
|2024-03-06
|10% airdropped in first/second season, remainder for ongoing ecosystem initiatives
Key Unlock Events:
- Airdrop: 10% of the ecosystem allocation was distributed as airdrops in the first and second reward seasons (March 2024).
- Ecosystem Development: Ongoing, with a portion held by a DAO-controlled multisig for future campaigns and partnerships.
Usage and Incentive Mechanisms
- Governance: ENA holders will be able to vote on protocol parameters, risk management, collateral composition, exchange/custodian exposure, DEX integrations, cross-chain initiatives, product prioritization, community grants, Reserve Fund sizing, and yield distribution.
- Staking and Locking: Users can lock ENA to receive sENA, a liquid receipt token that earns rewards (initially from unclaimed airdrop ENA). sENA is composable in DeFi and is intended to reward long-term aligned users.
- Restaking: ENA can be restaked in partnership with Symbiotic to provide economic security for cross-chain USDe transfers and future Ethena Network applications.
- Liquidity Incentives: USDe and ENA holders are incentivized to provide liquidity on platforms like Curve and Uniswap through campaigns (e.g., Shard and Sats campaigns).
- Points Campaigns: Users earn points (shards, sats) for holding, staking, locking, and providing liquidity, which can be converted into ENA or other rewards.
Example: Shard Distribution (as of Feb 29, 2024)
|Activity
|TVL ($M)
|Shard Boost (per $/day)
|New Shards Distributed (M)
|Locking LP Tokens
|125
|20
|2,500
|Hold Pendle USDe YT or SY in Pool
|59
|10
|590
|Lock USDe
|160
|10
|1,597
|Buy and Hold USDe
|104
|5
|519
|Stake and Hold sUSDe
|195
|1
|195
|Invite Bonus
|~10%
|~10%
|54
|Total
|~580
|-
|5,455
Locking Mechanism
- ENA Locking: ENA can be locked to receive sENA, which is liquid and can be used in DeFi. Locking aligns users with long-term protocol growth and grants access to additional rewards.
- USDe Locking: USDe can be locked to earn boosted rewards in points campaigns.
- Unstaking/Unlocking: sUSDe and USDe lockers can initiate an unlock process, which takes 7 days before withdrawal is possible. There are no minimum/maximum staking amounts.
Unlocking Time and Vesting
|Recipient
|Unlock Start
|Unlock Type
|Amount per Period
|Periods
|Description/Notes
|Airdrop
|2024-03-06
|Instant
|450,000,000
|1
|10% of ecosystem allocation as first/second season rewards
|Ecosystem Dev.
|2024-07-05
|Instant
|500,000,000
|1
|Ongoing ecosystem initiatives
|Core Contributors
|2025-03-06
|Instant
|1,125,000,000
|1
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Ecosystem Dev.
|2025-03-06
|Monthly
|3,550,000,000
|36
|3-year linear vesting
|Foundation
|2025-03-06
|Monthly
|2,250,000,000
|36
|3-year linear vesting (unlock dates not fully disclosed)
|Investors
|2025-03-06
|Instant
|937,500,000
|1
|1-year 25% cliff, then 3-year linear monthly vesting
|Core Contributors
|2025-04-06
|Monthly
|3,375,000,000
|36
|3-year linear vesting
|Investors
|2025-04-06
|Monthly
|2,812,500,000
|36
|3-year linear vesting
- Cliff and Vesting: Both core contributors and investors are subject to a 1-year cliff (no tokens unlocked before 1 year), after which 25% unlocks instantly, and the remaining 75% vests linearly over 3 years.
Additional Notes
- Multi-Sig Control: Key protocol functions, including minting and fund management, are controlled by multi-signature wallets with varying signatory requirements for security.
- No Native Staking for Security: Staking is not used to secure the network, but rather to align incentives and distribute rewards.
- Governance Rollout: DAO governance is planned for Q2 2024 and beyond, with ENA holders gaining increasing influence over protocol decisions.
Summary Table: ENA Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Initial mint, up to 10% inflation per year (not before April 2025), multi-sig controlled
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Governance, staking (sENA), restaking, liquidity incentives, campaign rewards
|Incentives
|Points campaigns (shards, sats), airdrops, sENA rewards
|Locking
|ENA → sENA (liquid, composable), USDe/sUSDe locking for boosted rewards
|Unlocking
|1-year cliff for team/investors, 3-year linear vesting, 7-day unlock for sUSDe/USDe
For further details, see the Ethena documentation and governance forum.
Tokenomika Ethena (ENA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ethena (ENA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ENA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ENA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ENA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuENA!
