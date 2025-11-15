Tokenomika pro Edwin (EDWIN)

Tokenomika pro Edwin (EDWIN)

Zjistěte klíčové informace o Edwin (EDWIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:44:48 (UTC+8)
USD

Edwin (EDWIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Edwin (EDWIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 769.00K
$ 769.00K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 769.00K
$ 769.00K
Historické maximum:
$ 0.00695
$ 0.00695
Historické minimum:
$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378
Aktuální cena:
$ 0.000769
$ 0.000769

Informace o Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Oficiální webové stránky:
https://edwin.finance/
Bílá kniha:
https://docs.edwin.finance/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GPrg1CgbBvAJS2SCuf9gF7NmQYsWudfyfWy5SUzypump

Tokenomika Edwin (EDWIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Edwin (EDWIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EDWIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EDWIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EDWIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEDWIN!

Jak nakupovat EDWIN

Chtěli byste si přidat Edwin (EDWIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EDWIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Edwin (EDWIN)

Analýza historie cen EDWIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EDWIN

Chcete vědět, kam může EDWIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EDWIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

