BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Edwin je 0.001022 USD. Sledujte aktualizace cen EDWIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EDWIN.Dnešní aktuální cena Edwin je 0.001022 USD. Sledujte aktualizace cen EDWIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EDWIN.

Více informací o EDWIN

Informace o ceně EDWIN

Co je to EDWIN

Bílá kniha pro EDWIN

Oficiální webové stránky EDWIN

Tokenomika pro EDWIN

Předpověď cen EDWIN

Historie EDWIN

Průvodce nákupem (EDWIN)

Převodník EDWIN na fiat měnu

EDWIN Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Edwin

Kurz Edwin(EDWIN)

Aktuální cena 1 EDWIN na USD

$0.001022
$0.001022$0.001022
+14.83%1D
USD
Graf aktuální ceny Edwin (EDWIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:06 (UTC+8)

Informace o ceně Edwin (EDWIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000828
$ 0.000828$ 0.000828
Nejnižší za 24 h
$ 0.001098
$ 0.001098$ 0.001098
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000828
$ 0.000828$ 0.000828

$ 0.001098
$ 0.001098$ 0.001098

$ 0.01385086645919871
$ 0.01385086645919871$ 0.01385086645919871

$ 0.000137537924593378
$ 0.000137537924593378$ 0.000137537924593378

-6.24%

+14.83%

-34.20%

-34.20%

Cena Edwin (EDWIN) v reálném čase je $ 0.001022. Za posledních 24 hodin se EDWIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000828 do maxima $ 0.001098, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EDWIN v historii je $ 0.01385086645919871, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000137537924593378.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EDWIN se za poslední hodinu změnila o -6.24%, za 24 hodin o +14.83% a za posledních 7 dní o -34.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Edwin (EDWIN)

No.2202

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 28.88K
$ 28.88K$ 28.88K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Edwin je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 28.88K. Objem v oběhu EDWIN je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.02M.

Historie cen v USD pro Edwin (EDWIN)

Sledujte změny cen Edwin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013199+14.83%
30 dní$ -0.00279-73.19%
60 dní$ -0.003036-74.82%
90 dní$ -0.003617-77.97%
Změna ceny Edwin dnes

Dnes zaznamenal EDWIN změnu o $ +0.00013199 (+14.83%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Edwin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00279 (-73.19%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Edwin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u EDWIN ke změně o $ -0.003036 (-74.82%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Edwin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.003617 (-77.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Edwin (EDWIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Edwin.

Co je Edwin (EDWIN)

Edwin connects your favorite AI assistants directly to DeFi protocols. By providing a secure bridge and handling blockchain operations invisibly, Edwin allows ChatGPT, Claude, and other AI interfaces to manage your investments, giving you access to tomorrow's trading interface.

Edwin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Edwin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu EDWINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Edwin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Edwin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Edwin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Edwin (EDWIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Edwin (EDWIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Edwin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Edwin!

Tokenomika pro Edwin (EDWIN)

Pochopení tokenomiky Edwin (EDWIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EDWIN hned teď!

Jak nakupovat Edwin (EDWIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Edwin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Edwin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

EDWIN na místní měny

1 Edwin(EDWIN) na VND
26.89393
1 Edwin(EDWIN) na AUD
A$0.00155344
1 Edwin(EDWIN) na GBP
0.00077672
1 Edwin(EDWIN) na EUR
0.00087892
1 Edwin(EDWIN) na USD
$0.001022
1 Edwin(EDWIN) na MYR
RM0.00428218
1 Edwin(EDWIN) na TRY
0.04295466
1 Edwin(EDWIN) na JPY
¥0.156366
1 Edwin(EDWIN) na ARS
ARS$1.47049448
1 Edwin(EDWIN) na RUB
0.08215858
1 Edwin(EDWIN) na INR
0.09079448
1 Edwin(EDWIN) na IDR
Rp17.03332652
1 Edwin(EDWIN) na PHP
0.05998118
1 Edwin(EDWIN) na EGP
￡E.0.0480851
1 Edwin(EDWIN) na BRL
R$0.00548814
1 Edwin(EDWIN) na CAD
C$0.0014308
1 Edwin(EDWIN) na BDT
0.12501104
1 Edwin(EDWIN) na NGN
1.47900774
1 Edwin(EDWIN) na COP
$3.9307653
1 Edwin(EDWIN) na ZAR
R.0.0177317
1 Edwin(EDWIN) na UAH
0.0428729
1 Edwin(EDWIN) na TZS
T.Sh.2.5172371
1 Edwin(EDWIN) na VES
Bs0.225862
1 Edwin(EDWIN) na CLP
$0.962724
1 Edwin(EDWIN) na PKR
Rs0.28706958
1 Edwin(EDWIN) na KZT
0.54159868
1 Edwin(EDWIN) na THB
฿0.03292884
1 Edwin(EDWIN) na TWD
NT$0.03146738
1 Edwin(EDWIN) na AED
د.إ0.00375074
1 Edwin(EDWIN) na CHF
Fr0.0008176
1 Edwin(EDWIN) na HKD
HK$0.00794094
1 Edwin(EDWIN) na AMD
֏0.3911194
1 Edwin(EDWIN) na MAD
.د.م0.0094535
1 Edwin(EDWIN) na MXN
$0.01896832
1 Edwin(EDWIN) na SAR
ريال0.0038325
1 Edwin(EDWIN) na ETB
Br0.15761284
1 Edwin(EDWIN) na KES
KSh0.13203218
1 Edwin(EDWIN) na JOD
د.أ0.000724598
1 Edwin(EDWIN) na PLN
0.00376096
1 Edwin(EDWIN) na RON
лв0.00450702
1 Edwin(EDWIN) na SEK
kr0.00968856
1 Edwin(EDWIN) na BGN
лв0.00172718
1 Edwin(EDWIN) na HUF
Ft0.34387234
1 Edwin(EDWIN) na CZK
0.02155398
1 Edwin(EDWIN) na KWD
د.ك0.000312732
1 Edwin(EDWIN) na ILS
0.0033215
1 Edwin(EDWIN) na BOB
Bs0.00706202
1 Edwin(EDWIN) na AZN
0.0017374
1 Edwin(EDWIN) na TJS
SM0.00941262
1 Edwin(EDWIN) na GEL
0.00276962
1 Edwin(EDWIN) na AOA
Kz0.93675498
1 Edwin(EDWIN) na BHD
.د.ب0.000384272
1 Edwin(EDWIN) na BMD
$0.001022
1 Edwin(EDWIN) na DKK
kr0.00661234
1 Edwin(EDWIN) na HNL
L0.02689904
1 Edwin(EDWIN) na MUR
0.04674628
1 Edwin(EDWIN) na NAD
$0.01766016
1 Edwin(EDWIN) na NOK
kr0.01034264
1 Edwin(EDWIN) na NZD
$0.00177828
1 Edwin(EDWIN) na PAB
B/.0.001022
1 Edwin(EDWIN) na PGK
K0.00430262
1 Edwin(EDWIN) na QAR
ر.ق0.00372008
1 Edwin(EDWIN) na RSD
дин.0.10381476
1 Edwin(EDWIN) na UZS
soʻm12.31325018
1 Edwin(EDWIN) na ALL
L0.08565382
1 Edwin(EDWIN) na ANG
ƒ0.00182938
1 Edwin(EDWIN) na AWG
ƒ0.00182938
1 Edwin(EDWIN) na BBD
$0.002044
1 Edwin(EDWIN) na BAM
KM0.00171696
1 Edwin(EDWIN) na BIF
Fr3.023076
1 Edwin(EDWIN) na BND
$0.0013286
1 Edwin(EDWIN) na BSD
$0.001022
1 Edwin(EDWIN) na JMD
$0.16419452
1 Edwin(EDWIN) na KHR
4.10441332
1 Edwin(EDWIN) na KMF
Fr0.435372
1 Edwin(EDWIN) na LAK
22.21739086
1 Edwin(EDWIN) na LKR
රු0.31148516
1 Edwin(EDWIN) na MDL
L0.0172718
1 Edwin(EDWIN) na MGA
Ar4.603599
1 Edwin(EDWIN) na MOP
P0.00818622
1 Edwin(EDWIN) na MVR
0.0156366
1 Edwin(EDWIN) na MWK
MK1.77430442
1 Edwin(EDWIN) na MZN
MT0.0653058
1 Edwin(EDWIN) na NPR
रु0.14510356
1 Edwin(EDWIN) na PYG
7.248024
1 Edwin(EDWIN) na RWF
Fr1.484966
1 Edwin(EDWIN) na SBD
$0.00841106
1 Edwin(EDWIN) na SCR
0.01396052
1 Edwin(EDWIN) na SRD
$0.039347
1 Edwin(EDWIN) na SVC
$0.0089425
1 Edwin(EDWIN) na SZL
L0.0177317
1 Edwin(EDWIN) na TMT
m0.003577
1 Edwin(EDWIN) na TND
د.ت0.003001614
1 Edwin(EDWIN) na TTD
$0.00691894
1 Edwin(EDWIN) na UGX
Sh3.560648
1 Edwin(EDWIN) na XAF
Fr0.57743
1 Edwin(EDWIN) na XCD
$0.0027594
1 Edwin(EDWIN) na XOF
Fr0.57743
1 Edwin(EDWIN) na XPF
Fr0.104244
1 Edwin(EDWIN) na BWP
P0.01373568
1 Edwin(EDWIN) na BZD
$0.00205422
1 Edwin(EDWIN) na CVE
$0.09759078
1 Edwin(EDWIN) na DJF
Fr0.180894
1 Edwin(EDWIN) na DOP
$0.06549998
1 Edwin(EDWIN) na DZD
د.ج0.13283956
1 Edwin(EDWIN) na FJD
$0.00230972
1 Edwin(EDWIN) na GNF
Fr8.88629
1 Edwin(EDWIN) na GTQ
Q0.00783874
1 Edwin(EDWIN) na GYD
$0.21402724
1 Edwin(EDWIN) na ISK
kr0.12775

Zdroj Edwin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Edwin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Edwin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Edwin

Jakou hodnotu má dnes Edwin (EDWIN)?
Aktuální cena EDWIN v USD je 0.001022 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EDWIN v USD?
Aktuální cena EDWIN v USD je $ 0.001022. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Edwin?
Tržní kapitalizace EDWIN je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EDWIN v oběhu?
Objem EDWIN v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EDWIN?
EDWIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01385086645919871 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EDWIN?
EDWIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000137537924593378 USD.
Jaký je objem obchodování EDWIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EDWIN je $ 28.88K USD.
Dosáhne EDWIN letos vyšší ceny?
EDWIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEDWIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:50:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Edwin (EDWIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod EDWIN na USD

Částka

EDWIN
EDWIN
USD
USD

1 EDWIN = 0.001021 USD

Obchodujte EDWIN

EDWIN/USDT
$0.001022
$0.001022$0.001022
+14.83%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,999.48
$109,999.48$109,999.48

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.20
$3,854.20$3,854.20

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02498
$0.02498$0.02498

-22.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-1.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.20
$3,854.20$3,854.20

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,999.48
$109,999.48$109,999.48

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.31
$185.31$185.31

-1.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5006
$2.5006$2.5006

-0.92%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.59
$1,085.59$1,085.59

+0.11%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+56.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000560
$0.000560$0.000560

+180.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0052
$0.0052$0.0052

+108.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.21000
$0.21000$0.21000

+50.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004603
$0.0004603$0.0004603

+43.08%