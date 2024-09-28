Tokenomika pro DYNACHAIN (DYNA)

Tokenomika pro DYNACHAIN (DYNA)

Zjistěte klíčové informace o DYNACHAIN (DYNA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Oficiální webové stránky:
https://dynachain.io/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/htyn99859awizmea
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DYNACHAIN (DYNA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 96.83M
$ 96.83M$ 96.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.26M
$ 21.26M$ 21.26M
Historické maximum:
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
Historické minimum:
$ 0.039268242820643603
$ 0.039268242820643603$ 0.039268242820643603
Aktuální cena:
$ 0.042512
$ 0.042512$ 0.042512

Tokenomika DYNACHAIN (DYNA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DYNACHAIN (DYNA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DYNA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DYNA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DYNA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDYNA!

Jak nakupovat DYNA

Chtěli byste si přidat DYNACHAIN (DYNA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DYNA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DYNACHAIN (DYNA)

Analýza historie cen DYNA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DYNA

Chcete vědět, kam může DYNA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DYNA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.