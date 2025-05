DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

JménoDYNA

PoziceNo.1443

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,30

Objem v oběhu89.142.997,90729639

Max. objem500.000.000

Celkový objem500.000.000

Poměr v oběhu0.1782%

Datum vydání2024-09-28 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,5 USDT

Historické maximum3.6457212324107515,2024-09-29

Nejnižší cena0.04063908344680659,2025-04-08

Veřejný blockchainBSC

