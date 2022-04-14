Tokenomika pro Decred (DCR)

Tokenomika pro Decred (DCR)

Zjistěte klíčové informace o Decred (DCR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Oficiální webové stránky:
https://decred.org/
Bílá kniha:
https://docs.decred.org/
Block Explorer:
https://dcrdata.decred.org/

Decred (DCR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Decred (DCR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 306.33M
$ 306.33M$ 306.33M
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 16.96M
$ 16.96M$ 16.96M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 379.34M
$ 379.34M$ 379.34M
Historické maximum:
$ 248.52681
$ 248.52681$ 248.52681
Historické minimum:
$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923
Aktuální cena:
$ 18.064
$ 18.064$ 18.064

Tokenomika Decred (DCR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Decred (DCR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DCR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DCR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DCR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDCR!

Jak nakupovat DCR

Chtěli byste si přidat Decred (DCR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DCR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Decred (DCR)

Analýza historie cen DCR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DCR

Chcete vědět, kam může DCR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DCR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.