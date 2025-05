DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

JménoDCR

PoziceNo.179

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)36.87%

Objem v oběhu16,817,954.33854295

Max. objem21,000,000

Celkový objem16,817,954.33854295

Poměr v oběhu0.8008%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.9534 USDT

Historické maximum250.01641845,2021-04-17

Nejnižší cena0.3947960138320923,2016-12-28

Veřejný blockchainDCR

