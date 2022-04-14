Tokenomika pro CUDIS (CUDIS)

Zjistěte klíčové informace o CUDIS (CUDIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

Oficiální webové stránky:
https://www.cudis.xyz
Bílá kniha:
https://whitepaper.cudis.xyz/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN

CUDIS (CUDIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CUDIS (CUDIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.92M
$ 19.92M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 247.50M
$ 247.50M$ 247.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 80.49M
$ 80.49M$ 80.49M
Historické maximum:
$ 0.173
$ 0.173$ 0.173
Historické minimum:
$ 0.05002430866600899
$ 0.05002430866600899$ 0.05002430866600899
Aktuální cena:
$ 0.08049
$ 0.08049$ 0.08049

Tokenomika CUDIS (CUDIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CUDIS (CUDIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CUDIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CUDIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CUDIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCUDIS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.