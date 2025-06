CUDIS

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

JménoCUDIS

PoziceNo.871

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)7.82%

Objem v oběhu247,500,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2475%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.16793938366939262,2025-06-05

Nejnižší cena0.06599160398360256,2025-06-19

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníAiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.