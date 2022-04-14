Tokenomika pro Cronos (CRO)

Tokenomika pro Cronos (CRO)

Zjistěte klíčové informace o Cronos (CRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Oficiální webové stránky:
https://cronos.org/
Bílá kniha:
https://whitepaper.cronos.org/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA

Cronos (CRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cronos (CRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.45B
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 32.38B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.83B
Historické maximum:
$ 0.97455
Historické minimum:
$ 0.0114866815226
Aktuální cena:
$ 0.16825
Tokenomika Cronos (CRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cronos (CRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRO!

Jak nakupovat CRO

Chtěli byste si přidat Cronos (CRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cronos (CRO)

Analýza historie cen CRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CRO

Chcete vědět, kam může CRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.