Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
Tokenomika Creo Engine (CREO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Creo Engine (CREO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CREO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CREO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CREO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCREO!
Historie cen pro Creo Engine (CREO)
Analýza historie cen CREO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
