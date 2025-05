CREO

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

JménoCREO

PoziceNo.1402

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.31%

Objem v oběhu400,026,900

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem788,886,709

Poměr v oběhu0.4%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2026071197050018,2024-03-18

Nejnižší cena0.000769553751057268,2023-11-02

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

