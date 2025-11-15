Tokenomika pro Cosplay Token (COT)

Zjistěte klíčové informace o Cosplay Token (COT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:32:51 (UTC+8)
USD

Cosplay Token (COT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cosplay Token (COT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 748.89K
$ 748.89K$ 748.89K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 394.36M
$ 394.36M$ 394.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
Historické maximum:
$ 0.003254
$ 0.003254$ 0.003254
Historické minimum:
$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777
Aktuální cena:
$ 0.001899
$ 0.001899$ 0.001899

Informace o Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Oficiální webové stránky:
https://cot.curecos.com/
Bílá kniha:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Tokenomika Cosplay Token (COT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cosplay Token (COT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOT!

Jak nakupovat COT

Chtěli byste si přidat Cosplay Token (COT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu COT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cosplay Token (COT)

Analýza historie cen COT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny COT

Chcete vědět, kam může COT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

