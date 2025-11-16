Tokenomika pro CYGNUS (CGN)

Tokenomika pro CYGNUS (CGN)

Zjistěte klíčové informace o CYGNUS (CGN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:41:08 (UTC+8)
CYGNUS (CGN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CYGNUS (CGN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M
Historické maximum:
$ 0.04822
$ 0.04822$ 0.04822
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.001884
$ 0.001884$ 0.001884

Informace o CYGNUS (CGN)

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

Oficiální webové stránky:
https://www.cygnus.finance/
Bílá kniha:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper
Block Explorer:
"https://basescan.org/token/0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

Tokenomika CYGNUS (CGN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CYGNUS (CGN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CGN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CGN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CGN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGN!

Jak nakupovat CGN

Chtěli byste si přidat CYGNUS (CGN) do svého portfolia?

Historie cen pro CYGNUS (CGN)

Analýza historie cen CGN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CGN

Chcete vědět, kam může CGN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

