Dnešní aktuální cena CYGNUS je 0.003072 USD. Sledujte aktualizace cen CGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CGN.Dnešní aktuální cena CYGNUS je 0.003072 USD. Sledujte aktualizace cen CGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CGN.

Více informací o CGN

Informace o ceně CGN

Co je to CGN

Bílá kniha pro CGN

Oficiální webové stránky CGN

Tokenomika pro CGN

Předpověď cen CGN

Historie CGN

Průvodce nákupem (CGN)

Převodník CGN na fiat měnu

CGN Spot

CGN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo CYGNUS

Kurz CYGNUS(CGN)

Aktuální cena 1 CGN na USD

$0.003072
$0.003072$0.003072
-3.78%1D
USD
Graf aktuální ceny CYGNUS (CGN)
Informace o ceně CYGNUS (CGN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002988
$ 0.002988$ 0.002988
Nejnižší za 24 h
$ 0.003258
$ 0.003258$ 0.003258
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002988
$ 0.002988$ 0.002988

$ 0.003258
$ 0.003258$ 0.003258

--
----

--
----

+0.49%

-3.78%

-25.02%

-25.02%

Cena CYGNUS (CGN) v reálném čase je $ 0.003072. Za posledních 24 hodin se CGN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002988 do maxima $ 0.003258, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CGN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CGN se za poslední hodinu změnila o +0.49%, za 24 hodin o -3.78% a za posledních 7 dní o -25.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CYGNUS (CGN)

--
----

$ 10.77M
$ 10.77M$ 10.77M

$ 30.72M
$ 30.72M$ 30.72M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace CYGNUS je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 10.77M. Objem v oběhu CGN je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.72M.

Historie cen v USD pro CYGNUS (CGN)

Sledujte změny cen CYGNUS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00012068-3.78%
30 dní$ -0.006928-69.28%
60 dní$ -0.006928-69.28%
90 dní$ -0.006928-69.28%
Změna ceny CYGNUS dnes

Dnes zaznamenal CGN změnu o $ -0.00012068 (-3.78%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny CYGNUS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.006928 (-69.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny CYGNUS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CGN ke změně o $ -0.006928 (-69.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny CYGNUS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.006928 (-69.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům CYGNUS (CGN)?

Podívejte se na stránku Historie cen CYGNUS.

Co je CYGNUS (CGN)

Cygnus is a modular real yield layer and the first Web3 Instagram App Layer, designed to merge on-chain and off-chain assets in support of the creator economy. The network leverages the Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) to provide scalable, secure, and efficient liquidity validation and staking infrastructure across EVM and non-EVM ecosystems. This framework facilitates sustainable staking yields, LVS fees, and ecosystem incentives for participants.

CYGNUS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich CYGNUS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CGNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o CYGNUS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na CYGNUS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny CYGNUS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CYGNUS (CGN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CYGNUS (CGN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CYGNUS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CYGNUS!

Tokenomika pro CYGNUS (CGN)

Pochopení tokenomiky CYGNUS (CGN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CGN hned teď!

Jak nakupovat CYGNUS (CGN)

Snažíte se zjistit, jak koupit CYGNUS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit CYGNUS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

CGN na místní měny

1 CYGNUS(CGN) na VND
80.83968
1 CYGNUS(CGN) na AUD
A$0.00466944
1 CYGNUS(CGN) na GBP
0.00233472
1 CYGNUS(CGN) na EUR
0.00264192
1 CYGNUS(CGN) na USD
$0.003072
1 CYGNUS(CGN) na MYR
RM0.01287168
1 CYGNUS(CGN) na TRY
0.12911616
1 CYGNUS(CGN) na JPY
¥0.470016
1 CYGNUS(CGN) na ARS
ARS$4.40745984
1 CYGNUS(CGN) na RUB
0.24695808
1 CYGNUS(CGN) na INR
0.27270144
1 CYGNUS(CGN) na IDR
Rp51.19997952
1 CYGNUS(CGN) na PHP
0.18029568
1 CYGNUS(CGN) na EGP
￡E.0.14509056
1 CYGNUS(CGN) na BRL
R$0.01649664
1 CYGNUS(CGN) na CAD
C$0.0043008
1 CYGNUS(CGN) na BDT
0.37576704
1 CYGNUS(CGN) na NGN
4.43928576
1 CYGNUS(CGN) na COP
$11.8153728
1 CYGNUS(CGN) na ZAR
R.0.05336064
1 CYGNUS(CGN) na UAH
0.1288704
1 CYGNUS(CGN) na TZS
T.Sh.7.52941056
1 CYGNUS(CGN) na VES
Bs0.678912
1 CYGNUS(CGN) na CLP
$2.893824
1 CYGNUS(CGN) na PKR
Rs0.8675328
1 CYGNUS(CGN) na KZT
1.62195456
1 CYGNUS(CGN) na THB
฿0.09897984
1 CYGNUS(CGN) na TWD
NT$0.09458688
1 CYGNUS(CGN) na AED
د.إ0.01127424
1 CYGNUS(CGN) na CHF
Fr0.0024576
1 CYGNUS(CGN) na HKD
HK$0.02386944
1 CYGNUS(CGN) na AMD
֏1.17159936
1 CYGNUS(CGN) na MAD
.د.م0.02835456
1 CYGNUS(CGN) na MXN
$0.05701632
1 CYGNUS(CGN) na SAR
ريال0.01152
1 CYGNUS(CGN) na ETB
Br0.47195136
1 CYGNUS(CGN) na KES
KSh0.39579648
1 CYGNUS(CGN) na JOD
د.أ0.002178048
1 CYGNUS(CGN) na PLN
0.01130496
1 CYGNUS(CGN) na RON
лв0.01354752
1 CYGNUS(CGN) na SEK
kr0.02912256
1 CYGNUS(CGN) na BGN
лв0.00519168
1 CYGNUS(CGN) na HUF
Ft1.03363584
1 CYGNUS(CGN) na CZK
0.06478848
1 CYGNUS(CGN) na KWD
د.ك0.00093696
1 CYGNUS(CGN) na ILS
0.009984
1 CYGNUS(CGN) na BOB
Bs0.02122752
1 CYGNUS(CGN) na AZN
0.0052224
1 CYGNUS(CGN) na TJS
SM0.02820096
1 CYGNUS(CGN) na GEL
0.00832512
1 CYGNUS(CGN) na AOA
Kz2.81576448
1 CYGNUS(CGN) na BHD
.د.ب0.001152
1 CYGNUS(CGN) na BMD
$0.003072
1 CYGNUS(CGN) na DKK
kr0.01987584
1 CYGNUS(CGN) na HNL
L0.08054784
1 CYGNUS(CGN) na MUR
0.14051328
1 CYGNUS(CGN) na NAD
$0.05311488
1 CYGNUS(CGN) na NOK
kr0.03108864
1 CYGNUS(CGN) na NZD
$0.00534528
1 CYGNUS(CGN) na PAB
B/.0.003072
1 CYGNUS(CGN) na PGK
K0.0129024
1 CYGNUS(CGN) na QAR
ر.ق0.01115136
1 CYGNUS(CGN) na RSD
дин.0.31205376
1 CYGNUS(CGN) na UZS
soʻm36.57142272
1 CYGNUS(CGN) na ALL
L0.25648128
1 CYGNUS(CGN) na ANG
ƒ0.00549888
1 CYGNUS(CGN) na AWG
ƒ0.00549888
1 CYGNUS(CGN) na BBD
$0.006144
1 CYGNUS(CGN) na BAM
KM0.00516096
1 CYGNUS(CGN) na BIF
Fr8.979456
1 CYGNUS(CGN) na BND
$0.00396288
1 CYGNUS(CGN) na BSD
$0.003072
1 CYGNUS(CGN) na JMD
$0.4916736
1 CYGNUS(CGN) na KHR
12.288
1 CYGNUS(CGN) na KMF
Fr1.308672
1 CYGNUS(CGN) na LAK
66.78260736
1 CYGNUS(CGN) na LKR
රු0.93259776
1 CYGNUS(CGN) na MDL
L0.05213184
1 CYGNUS(CGN) na MGA
Ar13.7757696
1 CYGNUS(CGN) na MOP
P0.02460672
1 CYGNUS(CGN) na MVR
0.0470016
1 CYGNUS(CGN) na MWK
MK5.3148672
1 CYGNUS(CGN) na MZN
MT0.1963008
1 CYGNUS(CGN) na NPR
रु0.43450368
1 CYGNUS(CGN) na PYG
21.786624
1 CYGNUS(CGN) na RWF
Fr4.463616
1 CYGNUS(CGN) na SBD
$0.02528256
1 CYGNUS(CGN) na SCR
0.04196352
1 CYGNUS(CGN) na SRD
$0.118272
1 CYGNUS(CGN) na SVC
$0.02688
1 CYGNUS(CGN) na SZL
L0.05311488
1 CYGNUS(CGN) na TMT
m0.010752
1 CYGNUS(CGN) na TND
د.ت0.009043968
1 CYGNUS(CGN) na TTD
$0.02079744
1 CYGNUS(CGN) na UGX
Sh10.665984
1 CYGNUS(CGN) na XAF
Fr1.73568
1 CYGNUS(CGN) na XCD
$0.0082944
1 CYGNUS(CGN) na XOF
Fr1.73568
1 CYGNUS(CGN) na XPF
Fr0.313344
1 CYGNUS(CGN) na BWP
P0.04113408
1 CYGNUS(CGN) na BZD
$0.00617472
1 CYGNUS(CGN) na CVE
$0.2919936
1 CYGNUS(CGN) na DJF
Fr0.543744
1 CYGNUS(CGN) na DOP
$0.19679232
1 CYGNUS(CGN) na DZD
د.ج0.39926784
1 CYGNUS(CGN) na FJD
$0.00694272
1 CYGNUS(CGN) na GNF
Fr26.48064
1 CYGNUS(CGN) na GTQ
Q0.02347008
1 CYGNUS(CGN) na GYD
$0.64333824
1 CYGNUS(CGN) na ISK
kr0.380928

Zdroj CYGNUS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s CYGNUS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka CYGNUS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CYGNUS

Jakou hodnotu má dnes CYGNUS (CGN)?
Aktuální cena CGN v USD je 0.003072 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CGN v USD?
Aktuální cena CGN v USD je $ 0.003072. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CYGNUS?
Tržní kapitalizace CGN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CGN v oběhu?
Objem CGN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CGN?
CGN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CGN?
CGN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování CGN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CGN je $ 10.77M USD.
Dosáhne CGN letos vyšší ceny?
CGN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCGN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se CYGNUS (CGN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod CGN na USD

Částka

CGN
CGN
USD
USD

1 CGN = 0.003072 USD

Obchodujte CGN

CGN/USDC
$0.00307
$0.00307$0.00307
-3.88%
CGN/USDT
$0.003072
$0.003072$0.003072
-3.75%

