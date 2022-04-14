Tokenomika pro Simons Cat (CAT)

Zjistěte klíčové informace o Simons Cat (CAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Oficiální webové stránky:
https://www.simonscat.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.simons.cat
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse

Simons Cat (CAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Simons Cat (CAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 69.79M
$ 69.79M
Celkový objem:
$ 9.00T
$ 9.00T
Objem v oběhu:
$ 7.30T
$ 7.30T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 86.09M
$ 86.09M
Historické maximum:
$ 0.00007098
$ 0.00007098
Historické minimum:
$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533
Aktuální cena:
$ 0.000009566
$ 0.000009566

Tokenomika Simons Cat (CAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Simons Cat (CAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAT!

Jak nakupovat CAT

Chtěli byste si přidat Simons Cat (CAT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CAT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Simons Cat (CAT)

Analýza historie cen CAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CAT

Chcete vědět, kam může CAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.