CAT

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

JménoCAT

PoziceNo.484

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu7 296 256 160 751,729

Max. objem9 000 000 000 000

Celkový objem8 099 326 110 832,141

Poměr v oběhu0.8106%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000068714136044313,2024-12-16

Nejnižší cena0.000004169382505533,2025-04-09

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.