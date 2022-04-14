Tokenomika pro CARV (CARV)
Informace o CARV (CARV)
CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.
CARV (CARV): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CARV (CARV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CARV (CARV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CARV (CARV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CARV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CARV, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CARV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCARV!
Jak nakupovat CARV
Chtěli byste si přidat CARV (CARV) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CARV, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro CARV (CARV)
Analýza historie cen CARV pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny CARV
Chcete vědět, kam může CARV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CARV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit CARV (CARV)
Částka
1 CARV = 0.3155 USD