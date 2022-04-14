Tokenomika pro Bazaars (BZR)

Tokenomika pro Bazaars (BZR)

Zjistěte klíčové informace o Bazaars (BZR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bazaars (BZR)

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

Oficiální webové stránky:
https://bazaars.io/
Bílá kniha:
https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f

Bazaars (BZR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bazaars (BZR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 555.56M
$ 555.56M$ 555.56M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.32B
$ 31.32B
$ 31.32B$ 31.32B
Historické maximum:
$ 59.437
$ 59.437
$ 59.437$ 59.437
Historické minimum:
$ 0.4699371577628876
$ 0.4699371577628876$ 0.4699371577628876
Aktuální cena:
$ 56.378
$ 56.378$ 56.378

Tokenomika Bazaars (BZR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bazaars (BZR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BZR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BZR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BZR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBZR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.