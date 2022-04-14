Tokenomika pro Burger Swap (BURGER)

Tokenomika pro Burger Swap (BURGER)

Zjistěte klíčové informace o Burger Swap (BURGER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Oficiální webové stránky:
http://app.burgercities.org/
Bílá kniha:
https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/
Block Explorer:
https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Burger Swap (BURGER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 104.02K
$ 104.02K$ 104.02K
Celkový objem:
$ 63.00M
$ 63.00M$ 63.00M
Objem v oběhu:
$ 43.04M
$ 43.04M$ 43.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 152.27K
$ 152.27K$ 152.27K
Historické maximum:
$ 28.9196
$ 28.9196$ 28.9196
Historické minimum:
$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417
Aktuální cena:
$ 0.002417
$ 0.002417$ 0.002417

Tokenomika Burger Swap (BURGER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Burger Swap (BURGER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BURGER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BURGER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BURGER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBURGER!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.