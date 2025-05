BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

JménoBURGER

PoziceNo.2547

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.59%

Objem v oběhu43,035,832.02939903

Max. objem63,000,000

Celkový objem43,035,832.02939903

Poměr v oběhu0.6831%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum28.0134009,2021-05-03

Nejnižší cena0.003956740186866289,2025-05-07

Veřejný blockchainBSC

