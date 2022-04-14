Tokenomika pro Bitcoin Bam (BTCBAM)

Zjistěte klíčové informace o Bitcoin Bam (BTCBAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.btcbam.com/
Bílá kniha:
https://btcbam.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce

Bitcoin Bam (BTCBAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin Bam (BTCBAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 509.32K
Celkový objem:
$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 10.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.04M
Historické maximum:
$ 22
Historické minimum:
$ 0.020059523206536256
Aktuální cena:
$ 0.04956
Tokenomika Bitcoin Bam (BTCBAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitcoin Bam (BTCBAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTCBAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTCBAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTCBAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTCBAM!

Jak nakupovat BTCBAM

Chtěli byste si přidat Bitcoin Bam (BTCBAM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BTCBAM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bitcoin Bam (BTCBAM)

Analýza historie cen BTCBAM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BTCBAM

Chcete vědět, kam může BTCBAM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTCBAM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.