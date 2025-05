BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

JménoBTCBAM

PoziceNo.2266

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.06%

Objem v oběhu10,276,739

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu0.4893%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum20.04816313976678,2022-01-07

Nejnižší cena0.020059523206536256,2025-04-09

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

