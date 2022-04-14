Tokenomika pro Bedrock (BR)

Zjistěte klíčové informace o Bedrock (BR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Oficiální webové stránky:
https://bedrockdao.com/
Bílá kniha:
https://docs.bedrockdao.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41

Bedrock (BR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bedrock (BR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 14.03M
$ 14.03M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 280.00M
$ 280.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.09M
$ 50.09M
Historické maximum:
$ 0.5
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.03902018689786832
$ 0.03902018689786832
Aktuální cena:
$ 0.05009
$ 0.05009

Tokenomika Bedrock (BR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bedrock (BR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBR!

Jak nakupovat BR

Chtěli byste si přidat Bedrock (BR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bedrock (BR)

Analýza historie cen BR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BR

Chcete vědět, kam může BR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.