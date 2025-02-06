Tokenomika pro BERA (BERA)
Informace o BERA (BERA)
Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.
BERA (BERA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BERA (BERA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu BERA (BERA)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů BERA. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Berachain introduces a novel tokenomics model centered around its Proof-of-Liquidity (PoL) consensus, combining elements of DeFi, governance, and staking to align incentives for users, validators, and liquidity providers. Below is a comprehensive breakdown of the token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Token Overview
- BERA: Native gas token for transaction fees and network operations.
- BGT (Bera Governance Token): Non-transferable governance token, can be burned 1:1 for BERA.
Issuance Mechanism
- Proof-of-Liquidity (PoL):
- Validators must stake BERA to propose blocks.
- Users delegate BGT to validators, increasing their reward emissions.
- Validator rewards are distributed from a central Rewards Vault, proportional to the amount staked and delegated.
- BGT is routed through liquidity pools (DEX Pool A/B), incentivizing liquidity provision.
- Future BGT inflation (block rewards) is managed via the
x/berachefmodule, with a bribe mechanism (
x/bribe) to further incentivize delegates.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Start
|Unlock Schedule / Cliff
|Description / Recipients
|Airdrop
|15.8%
|2025-02-06
|Instant + Daily
|Distributed to ecosystem participants: testnet users, NFT holders, social supporters, dApps, builders
|Ecosystem & R&D
|20%
|2025-02-06
|1yr cliff, then 1/6th instant, 24mo linear
|For ecosystem development, R&D, growth, and Berachain Foundation operations
|Future Community Initiatives
|13.1%
|2026-02-06
|1yr cliff, then 1/6th instant, 24mo linear
|For developers, applications, and user incentive programs
|Initial Core Contributors
|16.8%
|2026-02-06
|1yr cliff, then 1/6th instant, 24mo linear
|Advisors and Big Bera Labs members
|Investors
|34.3%
|2026-02-06
|1yr cliff, then 1/6th instant, 24mo linear
|Seed, Series A, and Series B investors
Unlocks are typically instant for the first portion after the cliff, then distributed linearly (monthly) over 24 months.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking & Delegation:
- Users delegate BGT to validators, who in turn stake BERA to secure the network.
- Delegators and validators receive rewards from the Rewards Vault, proportional to their stake and delegation.
- Liquidity Provision:
- BGT is routed to DEX pools, incentivizing liquidity providers and integrating DeFi yields with network security.
- Bribe Mechanism:
- Additional incentives (bribes) can be sent to delegates, further aligning user participation with network health.
- Governance:
- BGT holders participate in governance, influencing protocol upgrades and reward distribution.
- Burn Mechanism:
- BGT can be burned 1:1 for BERA, providing a deflationary pressure and utility for governance tokens.
Locking and Unlocking Mechanism
- Cliff and Linear Vesting:
- Most allocations (Ecosystem, Community, Contributors, Investors) have a 1-year cliff, after which 1/6th is released instantly, and the remainder vests linearly over 24 months.
- Airdrop:
- Airdrop allocations are distributed instantly and daily, with a portion unlocked immediately and the rest over a set period.
- No Unlocks in Recent Week:
- As of the last week of July 2025, no new unlocks have occurred, indicating a period of stability in circulating supply.
Circulating Supply and Recent Trends
- Circulating Supply:
- As of July 31, 2025, the circulating supply of BERA is approximately 122.1 million tokens, showing a steady increase over the past week.
- Futures Volume:
- BERA futures trading volume has fluctuated between ~$24.6M and ~$74M daily in the last week, indicating active market participation.
- Revenue:
- Daily protocol revenue remains modest, with occasional spikes, reflecting early-stage adoption and ongoing ecosystem development.
Summary Table: Berachain BERA Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Proof-of-Liquidity: Validators stake BERA, users delegate BGT, rewards from Rewards Vault
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentives
|Staking, delegation, liquidity provision, bribes, governance, BGT burn for BERA
|Locking/Unlocking
|1-year cliff, 1/6th instant, 24-month linear vesting for most allocations
|Circulating Supply Trend
|Gradual increase, ~122.1M BERA as of July 31, 2025
|Unlocking Events
|No new unlocks in the last week
Additional Insights
- Innovative Design: Berachain’s PoL model is designed to maximize DeFi participation, decentralization, and sustainable incentives, drawing inspiration from veTokenomics (e.g., Curve) but with unique mechanisms to prevent dominance by a single liquid staking platform.
- Ecosystem Growth: Rapid TVL growth post-mainnet launch, with major protocols (BEX, Kodiak, Beraborrow, Dolomite) driving adoption and liquidity.
- Governance and Flexibility: The modular EVM architecture and governance token design allow for adaptable protocol upgrades and community-driven development.
For further details, see Berachain’s official documentation and ecosystem resources.
Tokenomika BERA (BERA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BERA (BERA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BERA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BERA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BERA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBERA!
Jak nakupovat BERA
Chtěli byste si přidat BERA (BERA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BERA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro BERA (BERA)
Analýza historie cen BERA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny BERA
Chcete vědět, kam může BERA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BERA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.