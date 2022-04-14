Tokenomika pro Bubblemaps (BMT)

Zjistěte klíčové informace o Bubblemaps (BMT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Oficiální webové stránky:
https://bubblemaps.io
Bílá kniha:
https://wiki.bubblemaps.io
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY

Bubblemaps (BMT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bubblemaps (BMT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.48M
$ 33.48M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 398.14M
$ 398.14M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.08M
$ 84.08M
Historické maximum:
$ 0.34814
$ 0.34814
Historické minimum:
$ 0.07139653608192853
$ 0.07139653608192853
Aktuální cena:
$ 0.08408
$ 0.08408

Tokenomika Bubblemaps (BMT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bubblemaps (BMT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BMT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BMT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BMT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBMT!

Historie cen pro Bubblemaps (BMT)

Analýza historie cen BMT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BMT

Chcete vědět, kam může BMT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BMT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

