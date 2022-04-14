Tokenomika pro Bluefin (BLUE)

Tokenomika pro Bluefin (BLUE)

Zjistěte klíčové informace o Bluefin (BLUE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Oficiální webové stránky:
https://bluefin.io/
Bílá kniha:
https://learn.bluefin.io/bluefin
Block Explorer:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs

Bluefin (BLUE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bluefin (BLUE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.07M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 305.59M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 85.32M
Historické maximum:
$ 0.8718
Historické minimum:
$ 0.057467810972881075
Aktuální cena:
$ 0.08532
Tokenomika Bluefin (BLUE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bluefin (BLUE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLUE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLUE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLUE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLUE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.