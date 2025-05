BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

JménoBLUE

PoziceNo.615

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)24,95%

Objem v oběhu305 592 958

Max. objem1 000 000 000

Celkový objem1 000 000 000

Poměr v oběhu0.3055%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8407586553598296,2024-12-15

Nejnižší cena0.057467810972881075,2025-04-07

Veřejný blockchainSUI

Sektor

Sociální sítě

